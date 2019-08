Efter tip: Politiet fandt skarpladt pistol hos 32-årig mand

AALBORG: En 32-årig mand er blevet anholdt for våbenbesiddelse. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt mandag eftermiddag. Det skete efter et tip fra offentligheden, hvor efterforskere skred til ransagelse på to adresser i Aalborg.

- I den forbindelse fandt vi på den ene adresse en skarpladt pistol, og på den anden adresse fandt vi endnu en pistol med tilhørende ammunition, siger den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Carsten Jacobsen.

Derudover fandt politiet anabolske steroider, cigaretter uden banderole, hash og amfetamin på adresserne.

Den 32-årige mand fremstilles i et grundlovsforhør ved retten i Aalborg tirsdag formiddag, hvor anklageren vil kræve lukkede døre.

Den anholdte er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192 a., der handler om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Desuden sigtes han for besiddelse af euforiserende stoffer og anabolske steroider.