Efter to års flugt tilstod Ali Kachach: Idømt ni års fængsel

Retten i Aalborg idømte fredag formiddag den 37-årige Ali Kachach ni års fængsel.

Den 37-årige har tilstået blandt andet forsøg på manddrab, trusler på livet, ulovlig tvang, vold og våbenbesiddelse.

Han modtog dommen.

Ali Kachach blev anholdt i Hannover af tysk politi den 16. oktober efter at have været eftersøgt af Nordjyllands Politi i to år.

Siden har han siddet varetægtsfængslet i Aalborg.

Ali Kachach er nu dømt for et drabsforsøg på en 25-årig mand på Skydebanevej i Aalborg. Drabsforsøget fandt sted 13. oktober 2016.

Den 37-årige er én af i alt fem mænd, der er mistænkt for at stå bag drabsforsøget.

Han og to andre skulle have været til stede under skuddramaet, og yderligere to er sigtet for at have deltaget i planlægningen.