Efter to måneders ventetid: Salling slår dørene op igen på mandag

AALBORG:Efter to måneders ventetid økonomisk stilstand, slår Salling i Aalborg atter dørene op på mandag 11. maj. Og stormagasinets ansatte er allerede nu helt klar til at tage imod kunderne, forsikrer Sallings direktør Marianne Bedsted i en pressemeddelelse.

- Vi har glædet os rigtig meget til at åbne igen, for vi har savnet vores gæster i stormagasinerne. Og vi er også helt klar til det. Vi har brugt de mange ugers ventetid på at forberede os grundigt til at byde kunderne indenfor til en sikker og meget tryg indkøbsoplevelse, hvilket er det allervigtigste for os lige nu, lyder det fra Marianne Bedsted.

Sikkerheden er i fokus

Med mange tusind kvadratmeter er der god plads, så der på alle etager kan holdes afstand mellem både kunder og medarbejdere, og Salling har samtidig indført de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger.

Ved betalingskasserne hænger plexiglasplader, så både kunder og medarbejdere beskyttes mod potentiel smitte, ligesom der er afstandsmarkeringer på gulvet. I hele stormagasinet står håndsprit frit tilgængeligt – og for at sikre antallet af kunder, der besøger stormagasinerne, holdes der også konstant øje med de kundetællere, som findes ved alle indgange.

- Sikkerheden har den allerhøjeste prioritet for os. Derfor har vi forberedt os og trænet godt i, hvordan vi kan yde en fantastisk service og alligevel holde afstand. Før vi lukkede ned, tog vores kunder utrolig flot hensyn til både hinanden og vores medarbejdere – det er vi sikre på vil forsætte nu, hvor vi genåbner, siger Marianne Bedsted.

Salling Rooftop åbner 18. maj

Anden fase af den danske genåbning betyder, at også Salling Rooftop kan åbnes, men dog ført 18. maj. Ligesom i resten af stormagasinet vil der blive holdt tæt øje med gæstetællere, lyder det i pressemeddelelsen fra Salling