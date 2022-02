Efter tragedier i Aalborg: Foreslår tissestation ved havnen

AALBORG:Hvordan kan nattelivet i Aalborg gøres mere sikkert?

Det diskuteres blandt politikere, borgere og politi efter de to tragiske dødsfald, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn og 21-årige Oliver Ilbæk Lund begge mistede livet efter byture i Aalborg.

Mia satte sig ind i en mørk bil og blev dræbt, og Oliver faldt i vandet ved havnen og druknede.

Dødsfaldene har chokeret alle, og restauratørern i Jomfru Ane Gade har foreslået et sanitetslokale - eller en slags samarittertjeneste, hvor unge kan komme og få hjælp.

Kamera og hegn

Kommunen har drøftet, hvad der kan gøres for at forbedre sikkerheden på havnefronten for at undgå, at folk falder i vandet. Der er også forslag om at udvide overvågningen med termiske kameraer, som registrerer, hvis nogen falder i vandet.

Og på Facebook har borgere oprettet gruppen AALBORG HAVN FÅ SÅ SAT DET HEGN OP NU.

- Vi kæmper for et hegn ved havnen. Man kan godt få et flot hegn, som kommer til at passe ind i bybilledet. Det kan eksempelvis være et skrå hegn, man ikke kan se oppe fra kajen, men som fungerer som et net, så man ikke falder i vandet, siger Carina Hansen, en af stifterne af Facebook-gruppen.

Mænd i fare ved kajkant

I kommunens by- og landskabsudvalg har man også drøftet, hvordan man kan forbedre sikkerheden i nattelivet og ved havnen.

Lisbeth Lauritsen (S) var blandt dem i udvalget, der har foreslået såkaldte "pis-op-af-noget-stationer" ved Toldbod Plads eller Jomfru Ane Gade, og ideen er nu givet videre til forvaltningen.

- Vi skal prøve det som en midlertidig ordning for at se, om det kan hjælpe, mener hun.

Overvågningskameraer ved havnen i Aalborg viser jævnligt, at mænd i nattelivet går hen til kajkanten for at tisse, ifølge Lisbeth Lauritsen.

- Hver gang nogen gør det, er der risiko for, at nogen falder i vandet, siger hun.

"Tisse-stationerne" kan måske sikre, at færre unge mænd i nattelivet går helt hen til kajkanten.

Hun foreslår også, at kommunen gennemfører en såkaldt tryghedsvandring i Aalborg med unge, der går i byen. Så de unge kan påpege, hvor der især er utrygt. For eksempel, hvor der mangler gadelamper, og hvad de ellers har af ideer til at skabe et mere trygt natteliv.