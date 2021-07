Efter tre uger på flugt: 22-årig varetægtsfængslet for at køre mand ned

AALBORG:Det lykkedes for en 22-årig mand at skjule sig for politiet i næsten tre uger, men fredag stoppede gemmelegen, da han i et grundlovsforhør bag lukkede døre blev varetægtsfængslet i fire uger for grov vold.

Den 22-årige er mistænkt og sigtet for at være involveret i en episode søndag 20. juni kl. 14.39, hvor en anden 22-årig mand var blevet påkørt i krydset Hobrovej/Søndre Skovvej efter en konfrontation med en eller flere andre personer.

I første omgang var der blevet råbt ad den 22-årige fra en anden bil, og råbene blev fulgt op af et flaskekast, der lavede en revne i forruden på den 22-årige bil.

Ved det næste lyskryds steg han ud af sin bil og blev efterfølgende påkørt forsætligt, hvorefter den anden bilist stak af fra stedet.

Den 22-årige fik ved påkørslen skrammer på arme og ben, men kunne selv tage på skadestuen.

Siden har politiet været på udkig efter manden bag rattet i den bil, der påkørte den 22-årige, og ham mener myndighederne altså nu at have sendt fire uger bag tremmer, mens sagen efterforskes videre.

- Han nægter sig skyldig i sigtelsen, og han har taget betænkningstid i forhold til at kære kendelsen, oplyser anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.