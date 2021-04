Efter udmelding: Borgmester vil have spaden i jorden

AALBORG:På borgmesterkontoret i Aalborg Kommune er Thomas Kastrup-Larsen (S) glad for regeringens udspil, og at ønsket om 3. Limfjordsforbindelse er med i udspillet.

Selve udspillet indeholder dog ikke nogen tidshorisont for projektet, det skal forhandles på plads i Folketinget – men ifølge borgmesteren haster det med at få spaden i jorden.

- Jeg synes, det er rigtig afgørende, vi får forbindelsen hurtigt, for vi har massive transportudfordringer, siger han og fortsætter:

- Når der ikke er corona, er der daglige kø-problemer både ved Limfjordsbroen og ved tunnelen. Vi har nedsmeltningstendenser i trafikken, og det tager omkring 10 år at bygge selve forbindelsen, så der går lang tid, fra man går i gang, til forbindelsen står færdig. Derfor presser det sig på med at komme i gang.

Borgmesteren fortæller desuden, at han blev ringet op tidligt onsdag morgen af statsministeren, der orienterede ham om blandt andet infrastrukturudspillet.

- Jeg sagde til hende, at det var jeg rigtig glad for, og jeg synes, de skulle sørge for at få det realiseret hurtigst muligt. Det lyttede hun jo selvfølgelig til, men det er jo en forhandling, som de skal have med de andre partier, og det har jeg tillid til, de kan gøre på en god og ordentlig måde.

- Vi har stort behov for at komme i gang. Man har diskuteret 3. Limfjordsforbindelse i 50 år, nu er tiden kommet til en afklaring, og at vi får et godt, sikkert og bredt forlig på Christiansborg, så vi kan få spaden i jorden, fastslår borgmesteren.