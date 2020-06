Efter voldsom brand: Det ligner en krigszone i Fakta

V. HASSING: Der vil formentlig gå op til fire uger før Fakta i V. Hassing kan åbne igen ovenpå de ødelæggelser, der fulgte i kølvandet på en voldsom brand søndag aften i den bygning, der både huser Fakta og flere lejligheder.

Det vurderer Lars Hansen, der er salgschef i Fakta for Aalborg og Omegn.

- Det kan blive to uger, men det kan også blive fem uger. Men lige nu er det tre-fire uger, vi tror på, lyder det fra salgschefen.

- Det ligner nærmest en krigszone inde i butikken. Varelageret er totalskadet, hele loftskonstruktionen er brændt ned, og vores kasselinjer er ødelagte, så selv om er ikke har været brand i selve butikken, så har alt det vand, der er kommet ned fra oven af, spoleret stort set alt i butikken, forklarer Lars Hansen.

Privatfoto

Han kan ikke lige huske, hvor mange tankbiler vand beredskabet fortalte ham, at de havde brugt for at bekæmpe branden i lejligheden over Fakta-butikken.

- Men var rigtig mange, og det meste af vandet er havnet nede i butikken. De ødelagte varer sejler rundt mellem hinanden i butikken, lyder det lettere trist fra Lars Hansen.

Fakta har et rengøringsselskab til at komme og sørge for, at alt det ødelagte smides ud og butikken gøres grundigt ren.

- De begynder om kort tid "at muge ud". Det skal bare ud det hele, konstaterer salgschefen.

Han afventer både bygningskonstruktører og forsikringsfolk, før der kan skabes mere afklaring på de mange spørgsmål, han også har i forhold til det arbejde, der forestår med at genopbygge butikken.

Privatfoto

Derefter skal der også opgøres et regnskab for branden.

- Der er forsikring på. Der er både et varetab og et driftstab. Vi har alene et varelager for 1,5 millioner kroner i butikken. De er jo da i hvert fald tabt. Dertil kommer et driftsstab, mens vi er nødt til at holde butikken lukket, forklarer Lars Hansen.

Butikken har 17 ansatte. Hvad der skal ske med dem her og nu, er endnu ikke afklaret.

- Nu skal vi lige have fundet ud af om, det er to, uger eller hvad det ender med. Men så har vi da heldigvis andre Fakta-butikker i området, hvor vi kan flytte vore medarbejdere hen. Men det er altså ikke afklaret endnu, siger Lars Hansen.