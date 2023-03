Efterlyser døde dyr på stranden

NORDJYLLAND: Miljøstyrelsen beder om en lidt usædvanlig hjælp. De mangler nemlig døde havpattedyr - primært i form af sæler og marsvin - der bliver fundet på de nordjyske strande.

Det fortæller Lotte Knudsen, der er havbiolog i Miljøstyrelsen.

Dyrene bliver brugt til at overvåge sundheden blandt dyrene, der også fortæller noget om vandmiljøet omkring Danmark, men herudover indgår de også forskellige forskningsprojekter.

- Vi bruger over 50 døde dyr i løbet af et helt år, og lige nu er det det perfekte tidspunkt at samle dem ind, da dyrenes kroppe holder sig friske i længere tid på grund af det koldere vejr, siger Lotte Knudsen.

Det er primært gråsæl, spættet sæl eller marsvin, som man er på udkig efter.

- Vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre, hvis man finder døde havpattedyr. Men lige nu er vi også interesseret i høre om fundne sæler og marsvin, siger Lotte Knudsen, der fortæller, at man er særligt interesseret i marsvin fra Kattegat.

- Vi har fået mange sæler ind og også marsvin fra bælterne og de sydlige øer, men vi mangler marsvin - gerne fra Kattegat og Skagerrak. Så vi håber, at mange nordjyder skal ud at gå en tur i weekenden og så vælger strandene, siger hun.

Spækket sladrer

Når forskerne får fat i døde havpattedyr, er der særligt dyrenes spæklag, der er interessant.

Spæklaget kan være med til at fortælle noget om dyrenes ernæringstilstand - altså om der er mange eller få byttedyr - og hvordan vandmiljøet ellers er i de områder, hvor dyret har levet.

Tykkelsen på spæklaget afhænger blandt andet også af havpattedyrets køn, alder og reproduktiv status, men også af sygdom.

Herudover bliver der taget vævsprøver til fremtidig forskning.

Billede og beskrivelse

Hvis man ser en død sæl eller et dødt marsvin, er man velkommen til - uanset standen på det døde dyr - at tage et billede med sin mobiltelefon og sende det med en beskrivelse af, hvor dyret ligger, til Fiskeri- og Søfartsmuseet på fimus@fimus.dk.

Man kan også ringe til museet på tlf. 76 12 20 00 og alternativt til Naturstyrelsen på tlf. 72 54 30 00.

Herefter vil dyret blive hentet, hvis det er i fin stand, og der er brug for det.