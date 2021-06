Efterlysning: Dement mand forsvundet

AALBORG: Nordjyllands Politi efterlyser en dement 57 årig mand. Mandens pårørende er bekymrede for, at manden ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Manden er sidst set torsdag mellem klokken 18 og 19, hvor han tog toget fra Aalborg mod Brønderslev.

Den 57-årige mand beskrives som grønlandsk, spinkel af bygning og med gråt hår.

Han var iført råhvid anorak, cowboybukser samt grå kondisko.

Henvend dig til Nordjyllands Politi på 114, hvis du har oplysninger i sagen.