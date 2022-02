Politi efterlyser røverimistænkt

AALBORG:En mand indfandt sig den 1. august 2021 om aftenen, kl. 20:54, i forretningen LIDL beliggende på Tornhøjgård i Aalborg Øst. Ved kasselinjen sprang han over kassebåndet, sådan at han kom foran kassen, hvor en medarbejder opholdt sig.

Nu efterlyser politiet vidner, der kan hjælpe politiet til den videre efterforskning.

Det oplyser lederen af efterforskningen, politikommissær Kenneth Rodam.

- Han skubbede medarbejderen mod kassen, som han forlangte blev åbnet. Da kassen blev åbnet, tømte gerningsmanden kassebeholdningen i en medbragt pose af mærket Rema1000, siger politikommissæren, der desuden oplyser, at gerningsmanden slap af sted med et beløb i omegnen af 5-6000 kr.

Politikommissæren tilføjer, at gerningsmanden flygtede fra stedet ad Tornhøjgård i retning mod Astrupstien. Derpå tabes sporet af pågældende, men politiet er i besiddelse af overvågning af personen.

Den eftersøgte person beskrives som: mand, 25-30 år, 170-180 cm høj, almindelig kropsbygning, iført grønne cargobukser, grøn jakker/windbreaker med hue, lysegrå hættetrøje med hue og mørke sneakers eller træningssko.

- Vores øvrige efterforskningsskridt i sagen har desværre ikke ført til, at personen er genkendt – og det er derfor, at vi nu går ud i offentligheden i håb om, at der nogen, der genkender ham, fortæller Kenneth Rodam.

Henvendelse i sagen skal gå til telefon 114, hvis du genkender personen på billederne her.