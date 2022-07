Efterlysning: 27-årig forsvundet efter bytur i Aalborg

AALBORG: Nordjyllands Politi leder efter den 27-årige Niels Terp, der forsvandt efter en tur i byen natten mellem lørdag 16. juli og søndag 17. juli.

Familien har ikke kunnet komme i kontakt med ham, og mandag midt på eftermiddagen indledte politiet en eftersøgning. Desuden håber politiet på oplysninger fra offentligheden, som kan gives på telefon 114.

Niels Terp , der er bosiddende i Nibe, var til fest i Fjordbyen i det vestlige Aalborg, og på et tidspunkt efter midnatstid natten mellem lørdag og søndag forlod han Kulturcentret. Herefter viser politiets efterforskningsskridt i sagen, at Niels Terp befandt sig i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Det var kl. 01.11. Siden er hans færden uklar, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Det er blandt andet det, vi undersøger lige nu, men vi er bekymrede for Niels. Vi er dialog med hans familie, der har fortalt os, at han ikke er mødt på arbejde søndag, som han skulle, siger vagtchef og politikommissær René Kortegaard-Jensen.

Vagtchefen opfordrer alle, som har viden om, hvor den efterlyste måtte havet taget ophold, til straks at ringe 114.

Politiets efterforskning består af flere elementer. Der er patruljer omkring hans privatadresse, der foretages afhøringer, og så kigges der på videoovervågning.

Efter aftale med familien har politiet udsendt et billede af Niels Terp. Han beskrives som 175 til180 centimeter høj. Han er almindelig af bygning, har rødt og kort hår samt rødt og kort fuldskæg. Han var iført en beige t-shirt med en mørk stribe hen over brystet samt mørke cowboybukser.