Efterlyst for vold har meldt sig selv

AALBORG: For over en måned siden blev en 58-årig mand udsat for vold på gaden foran Café Frederiksberg på Hadsundvej i Aalborg. Onsdag efterlyste politiet den formodede gerningsmand ved at offentliggøre et foto af ham, og nu har han meldt sig selv til politiet.

Politiet vil dog fortsat gerne høre fra folk, der kan have set noget i forbindelse med voldsepisoden, som skete foran værtshuset torsdag 7. december omkring kl. 23.15.

Ifølge politiet fik den 58-årige mand et knytnæveslag i hovedet, og i forbindelse med volden kom han slemt til skade med foden. Derfor måtte manden opereres på sygehus.

I første omgang lykkedes det ikke politiet at pågribe gerningsmanden, men efter politiet onsdag offentliggjorde et overvågningsfoto af den formodede voldsmand, meldte manden på fotoet sig til politiet.

Men Nordjyllands Politi vil fortsat gerne høre fra vidner til voldsepisoden for at finde ud af, hvad der præcist skete. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.