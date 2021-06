Eftersøgt for overfald er ikke i landet - lover at melde sig selv, når han kommer hjem

AALBORG:Udsigten til at blive eftersøgt offentligt var for meget for en ung mand, som politiet mistænker for at være en af tre gerningsmænd til et groft overfald på åben gade i forbindelse med den verserende konflikt mellem to grupperinger i Aalborg.

Nordjyllands Politi meldte i starten af ugen ud, at man havde identificeret endnu en formodet gerningsmand til overfaldet, og at han havde resten af ugen til at melde sig selv, før politiet ville offentliggøre hans navn og billede.

Og det har altså fået manden til at henvende sig til politiet.

- Han har lovet, at han melder sig hos os i næste uge, når han er tilbage i Danmark, siger politikommissær Kenneth Rodam.

Hvor den mistænke befinder sig i øjeblikket, ønsker han ikke at uddybe.

- Han er stadig eftersøgt, og det er klart, at hvis han ikke melder sig selv som lovet, så er vi nødsaget at efterlyse ham offentligt, tilføjer politikommissæren.

Blev overfaldet med baseballbat

En 22-årig mand sidder i forvejen varetægtsfængslet for overfaldet, der skete 21. maj omkring klokken 18 på Aarestrupvej i Aalborg.

Her så vidner tre mænd overfalde en 19-årig mand med slag og spark, og han blev også slået med et baseballbat.

Den trejde - og sidste - gerningsmand, har politiet endnu ikke identificeret.

De tre mænd tilhører den ene gruppering i konflikten, mens det 19-årige voldsoffer er tilknyttet den anden side.

Konflikten mellem de to kriminelle grupperinger begyndte i maj 2020 og har jævnligt medført voldelige sammenstød rundt om i byen.

Grupperingerne er centreret omkring Grønlands Torv og består primært af unge mænd med udenlandsk herkomst.

Konflikt eskalerede efter skyderi

Siden marts, hvor en 22-årig mand blev ramt af skud på Hadsundvej, er konflikten eskaleret.

Især inden for de seneste uger har konflikten været højspændt. Udover overfaldet på Aarestrupvej, blev en mand 28. maj stukket ned på Thulevej, og dagen efter blev en taxichauffør overfaldet med køller og knive på Sohngårdsholmsvej.

Der er i alt seks personer varetægtsfængslet i flere af sagerne, og flere er sigtede dog uden at være fængslet.