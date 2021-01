Eftersøgt voldsmand nuppet: Tre patruljer i aktion

DALL:En 30-årig mand fra Aarhus, der har været eftersøgt for vold, blev søndag ved lige godt 17-tiden anholdt efter en mindre politiaktion, der involverede tre patruljer fra Nordjyllands Politi. Anholdelsen skete ved Infoteria Dall på motorvej E45 lidt syd for Aalborg.

Det oplyser vagtchef Jess Fallberg, Nordjyllands Politi.

Den 30-årige var efterlyst for et par voldsepisoder i Østjyllands Politikreds og for chikane af sin mor.

- En af vore patruljebilers system til nummerpladegenkendelse bippede ham på motorvejen, og så satte vi tre patruljer ind i aktionen med at få ham stoppet. Det betød da, at vi kørte lidt stærkt ude på motorvejen, så vi kunne sikre, at han ikke stak af længere sydpå, forklarer Jess Fallberg.

Bippet fra patruljebilens nummerpladegenkendelse kom klokken 16.52 og allerede 17.+05 kunne betjentene anholde manden.

Politiet fik den 30-årige stoppet ved Infoteria Dall, hvor anholdelsen skete uden dramatik.

Den 30-årige bliver nu kørt ned i landet til Østjyllands Politi, og så forventer vagtchefen, at manden - efter sagsbehandlingen dernede - bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af mandag.

Foreløbig glæder Jess Fallberg sig over, at den 30-årige blev stoppet.

- Han er en gammel kending med adskillige voldsdomme bag sig, så det var rart, at vi kunne hjælpe kollegerne lidt nede sydpå, lyder det fra vagtchefen.