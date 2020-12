Efterspørgsel på lyntest kom bag på Falck: Op til to timers ventetid

NØRRESUNDBY:Op til to timers venten i det kølige vejr. Sådan har det hen over mandagen været for personer, der har ønsket en såkaldt lyntest for coronavirus, hvor de kunne få svaret indenfor en halv time.

Det oplyser Kjeld Brogaard, regionsdirektør hos Falck, der har fået opgaven med at nå op på 50.000 daglige lyntests i løbet af de kommende dage.

Åbningstiderne for drop-in testene er lange. Foto: Claus Søndberg.

Testcenteret på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby har haft fem køer til teststederne.

- Der er virkelig efterspørgsel efter lyntestene. Også mere end vi havde regnet med. Vi har alt disponibelt mandskab i aktion, og de kører i fem spor i Nørresundby, konstaterer regionsdirektøren.

Han opfordrer folk til, når de ser køen, eventuelt at overveje at komme tilbage på et senere tidspunkt

- Det her er kommet så pludseligt og hurtigt, at vi nødvendigvis skal have nogle dage til at gøre det hele klar, siger Kjeld Brogaard.

Han kan endnu ikke oplyse de præcise adresser på tre kommende lynteststeder i Nordjylland, som skal åbne på torsdag. Det drejer sig om teststeder i Hobro, Hjørring og Thisted til supplement for teststedet i Nørresundby.

- Vi skal lige have godkendt de tre teststeder som behandlingssteder under Sundhedsstyrelsen, før vi kan melde de præcise adresser ud, forklarer regionsdirektøren.

I løbet af weekenden har Falck hyret omkring 50 nye medarbejdere ind til opgaven med at lynteste.

- Og hele mandagen og de to næste dage bliver brugt på uddannelse af de mange nye medarbejdere, så vi er klar til torsdag morgen, lyder det fra Kjeld Brogaard, der kalder det "supergodt, at vi får oprettet nogle flere teststeder", Lyntesten er i øvrigt gratis, men knap så sikker som de almindelige corona-tests, hvor svaret typisk først foreligger efter mindst et døgns tid.