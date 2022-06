Ulykke spærrer Egensevej - motorcyklist på hospitalet

KLARUP:Egensevej blev fredag eftermiddag helt spærret af efter en trafikulykke ved Nørkæret.

En motorcyklist er kvæstet efter at have påkørt en bil, ifølge vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

Bilen fik en bule i bagklappen efter sammenstødet med motorcyklen, som fik en del flere skader. Foto: Lars Pauli

Politiet fik melding om ulykken ved 16.30-tiden.

Politiet oplyser på Twitter, at føreren af motorcyklen er bragt til Aalborg Universitetshospital, men at omfanget af vedkommendes skader indtil videre er ukendt. En bilinspektør er kaldt til stedet for at klarlægge, hvordan ulykken kunne ske.

Afspærringen af den trafikerede Egensevej midt i myldretiden skaber trafikproblemer.

Kl. 1630 skete der et uheld hvor en motorcykel kørte op bag i en personbil på Egensevej ved Klarup. Der er pt. afspærret på stedet mens der foretages undersøgelser på stedet af bil inspektør. Føreren af MC er bragt til Aalborg UH med ukendt tilskadekomst. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) June 24, 2022

Det er uvist, hvornår afspærringen ophæves.

Næsten på samme tid, kl. 16.25, fik politiet melding om et trafikuheld på motorvej E45 i nordgående retning ved hovedvej 13. En bil stødte sammen med en anden bil og ramte autoværnet.