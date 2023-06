Egholm II ramt af periodisk fejl - nu sejler den ikke igen

AALBORG:Eghom II er gået død igen - en teknisk fejl har gjort, at Aalborg Kommune, der står for driften af færgen, har taget den ud af sejlplanen igen. Det bekræfter afdelingsleder i Aalborg Kommune, Henrik Jess Jensen.

Færgen var ellers kortvarigt sat i drift igen mandag morgen, men ved 14-tiden mandag kom der igen melding om en teknisk fejl, som altså har gjort, at færgen er pillet ud af sejlads igen.

- Det er formentlig den samme fejl, som gjorde, at vi lavede en kontrolleret grundstødning lørdag sidst på eftermiddagen, fordi færgen mistede motorkraft. Derfor valgte skipper at grundsætte færgen ved Fjordbyen.

Lørdag aften blev vi så enige med Søfartsstyrelsen om, at da der var tale om et passagerskib, så skulle der laves en dykkerundersøgelse af skroget på færgen og en teknisk undersøgelse af årsagen til, at færgen mistede motorkraft, forklarer Henrik Jess Jensen.

Det skete søndag formiddag, og søndag eftermiddag testsejlede færgen så uden passagerer. Det gik planmæssigt, og herefter fik færgen sejltilladelse fra Søfartsstyrelsen. Derfor blev færgen sat i drift mandag morgen.

- Nu er der så kommet en teknisk fejl, der ligner det vi oplevede lørdag. Og teknikerne er nu i gang med at gennemgå det hele igen. Søndag var det en slags control alt delete, alt er computerstyret og alt blev gennemgået og trukket ud af loggen for at se, hvad der var sket. Og efter det blev der sagt, at nu kan I sejle, men så er der altså dukket en fejl op - formentlig en periodisk fejl, som endnu ikke er lokaliseret af teknikerne, formoder afdelingslederen.

- Forhåbentlig finder de en fejl, som kan udbedres. Så kan vi sejle igen. Men indtil da sejler vi med Egholm I, lyder det fra Henrik Jess Jensen.

Der er nu bestilt en teknisk rapport, som opfølgning på problemerne. Der er naturligvis endnu ikke klar.

- Vores fokus er indtil videre at få Egholm II ud at sejle igen, konstaterer Henrik Jess Jensen.

Han oplyser i øvrigt, at færgen i marts var i dok og fik foretaget den helt store makeover.

- Her blev færgen hovedrenoveret - herunder også motoren. Alt blev gennemgået, så den skulle i realiteten være så fit for fight, at den skulle kunne sejle med det her udstyr de næste 10 år - svarende til cirka 50.000 bruttosejltimer, forklarer afdelingslederen.

Så Henrik Jess Jensen er derfor lidt uforstående overfor problemerne, der har sat færgen ud af spil.

- Periodiske fejl er det værste, der findes. Havde det været et skrueblad, der var faldet af, eller en motor, der satte ud, eller oliemangel, så vidste man, hvad det var. Men mixet mellem moderne mekanik og elektronikken er ofte det mest komplekse. Men summa summarum. Så snart vi finder fejlen og får den rettet, så står vi ikke og venter på en sejltilladelse. Den del er overstået. Når fejlen er rettet, kan vi umiddelbart sætte færgen i fart igen, lyder det fra Henrik Jess Jensen.

Det har han dog endnu ikke en tidshorisont på. Hurtigst muligt er hans bedste bud på en tidshorisont.