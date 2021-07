Egholm vil have positiv opmærksomhed

EGHOLM:Planlægger man et besøg på Egholm i løbet af sensommeren, er det en god ide at holde øje med kalenderen. Egholm Vestergaard er nemlig på vej med en række events, hvor der både vil være fokus på øens natur, mad og musik.

Første gang bliver søndag 1. august, hvor man kan opleve en intimkoncert med den finske sangskriver Mirja Klippel, og derefter følger Vin & Svin 4. september, hvor der serveres helstegt pattegris med vine fra Adelino i Portugal.

- Vi vil gerne skabe noget positiv opmærksomhed omkring Egholm som et sted, man kan komme til fra Aalborg centrum i løbet af ingen tid, fortæller initiativtager Jens Thomsen.

- De fleste kender Kronborg - og måske også trolden Pil - men der er også brug for andre oplevelser, og det er det, vi forsøger at søsætte nu, forklarer han.

Jens Thomsen, som har taget initiativet til de ny sensommerevents, er selv med som guide på to ture sammen med naturvejleder Esben Buch 11. september. Pr-foto

Jens Thomsen er selv guide på to ture sammen med Aalborg Kommunes naturvejleder Esben Buch 11. september. Turene går fra Egholm Vestergaard, der ligger cirka tre kilometer fra færgelejet, kl. 10 og kl. 14, og har man lyst kan det kombineres med en let fokost - enten før turen eller bagefter.

I øjeblikket er færgerne til Egholm som bekendt gratis for gående og cyklister, og går det som sidste sommer, får det interessen for at besøge den lille ø til at stige betragteligt. Men der er også brug for noget, der kan få folk til at vende tilbage til Egholm, senere på året, mener Jens Thomsen

- Vi har prøvet at finde på noget, der passer godt til øen. Så udover de guidede ture kan man blandt andet høre en dejlig kammekoncert, og så fejrer vi troldens et års fødselsdag med en sjov skattejagt og lagkage 12. september, og har man lyst kan man også komme til vildtaften og yoga-retreat på Vestergård, fortæller han.

Cellist Morten Zeuten spiller 19. september. Pr-foto

Arrangementerne finder sted henholdsvis 11. august, 5.- 8. august, 4. september, 11. september, 12. september, 19. september og 16. oktober, og man kan læse mere om tilmelding og priser på Egholm Vestergaards hjemme- og Facebook-sider.