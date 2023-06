Egholmfærgen gik på grund - Så kom Mette med kolde øl

Opdateret klokken 19.13 med flere oplysninger og kommentar fra Henrik Jess Jensen, afdelingsleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning.

AALBORG:Problemer med den ene af færgerne mellem Aalborg og Egholm, Egholm II, betød, at den lørdag eftermiddag pludselig gik på grund i Limfjorden. Her lå den stille i flere timer.

Den uheldige situation skyldtes, at motoren var gået ud under sejlturen.

Færgen drev siden mod land og gik på grund et par meter fra havnefronten ud for Kulturcenteret Fjordbyen, der er en café i bydelen Fjordbyen i Aalborg.

Både stemning og humør var dog i top hos de strandede passagerer, som smilede og morede sig over situationen.

Og det var der da også god grund til.

Ejer af Kulturcenteret Fjordbyen, Mette Petersen, sørgede nemlig for kolde øl og sodavand, som hun sejlede med en gummibåd ud til passagererne, der heldigvis også kunne slukke tørsten i flot solskinsvejr.

Så længe der er kolde øl, går det nok, fortalte en af passagerne til Nordjyskes fotograf.

Mette Petersen fra Kulturcenteret Fjordbyen kom med kolde drikkevarer til de strandede passager. Kulturcenteret Fjordbyen

Omkring klokken 19 kunne passagerne komme sikkert i land. Søsterfærgen Egholm 1 sørgede nemlig for at trække den grundstødte færge fri. Det betyder, at Egholm 2 nu ligger i sit færgeleje igen, og at passagerne med ro i sindet kan tænke tilbage på, hvad der må have været en helt særlig oplevelse.

Hvorfor motoren gik i stå, ved Henrik Jess Jensen, afdelingsleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, endnu ikke.

- Vi kan ikke sige, hvad fejlen er, men den mistede sin motorkraft, siger han og tilføjer, at teknikere nu skal i gang med at finde frem til fejlen. I mellemtiden sejler Egholm I og sørger for, at færgefarten mellem Aalborg og Egholm fortsat kan benyttes.

