Egholmlinje-modstandere samlet i protest før afgørelse

Modstandere af Egholm-forbindelsen var mødt talstærkt op foran Byrådssalen i Aalborg mandag eftermiddag.

Byrådsmødets dagsorden strækker sig over 24 punkter, og det er dagens sidste punkt, der fik demonstranterne til at samle sig forud for byrådsmødet.

Punktet drejer sig om en forlængelse af høringsfristen for anlægslovforslaget vedrørende en motorvej over Egholm, som ligger hen over julen, hvilket har fået en del kritik fra modstanderne af Egholmforbindelse.

Det er blevet kaldt "dybt udemokratisk" og "intetsigende" af kritikerne, at man vælger at placere et høringssvar i løbet af julemåneden, hvor mange holder ferie og har fokus et andet sted - nemlig på jul.

Derfor har Enhedslisten stillet et forslag om, at byrådet anmoder Transportministeren om at få udsat høringsfristen med en måned. Et forslag, som bakkes op af SF og Radikale.