EH Aalborg henter stregspiller hjem

AALBORG: Stregspilleren Kaja Kamp skifter fra den kommende sæson Vendsyssel Håndbold ud med EH Aalborg, meddeler hendes kommende arbejdsgiver.

Dermed gør Kaja Kamp comeback i Aalborg, hvor hun tidligere har optrådt for det hedengangne Aalborg DH.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem til Aalborg. Det er et utroligt spændende projekt, som jeg ser frem til at blive en del af. Jeg er sikker på, at jeg under Jesper Holmris har god mulighed for at udvikle mig yderligere, siger Kaja Kamp.

Kaja Kamp har spillet for Vendsyssel Håndbold siden 2013, hvor hendes daværende klub Aalborg DH gik konkurs.