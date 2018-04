EH Aalborg jagter et ubesejret forår

HÅNDBOLD: Det er efterhånden ved at være lidt tid siden, at EH Aalborg sikrede sig oprykning fra håndboldkvindernes 1. division. Men det har langt fra fået dem til at geare ned med sejrene, og fredag blev det den 23. ud af 25 mulige, da Bjerringbro FH blev sendt hjem fra Nørresundby med et nederlag på 35-27.

- Det er da en fornøjelse at se, at holdet bliver ved med at præstere, lyder det fra Søren Fisker, der dog også får mere og andet ud af de efterhånden mange sejre.

- Vi får kigget rigtigt meget på, hvad vi kan udvikle på for at stå så stærke som muligt, når vi kommer til at møde endnu bedre modstandere, forklarer cheftræneren.

Selvom sejren endte med at se sikker ud, så opstod der dog lidt spænding i anden halvleg. Foran 31-19 måtte Søren Fisker pludselig se sit hold lukke seks mål ind uden modsvar.

- Jeg blev nu overhovedet ikke nervøs, mere lidt irriteret, for det var et spørgsmål om koncentration, der svigtede, og det er noget, vi skal arbejde på ikke at blive ramt af, siger Søren Fisker.

Næste kamp - som også er den sidste i 1. division i denne omgang for EH Aalborg - er ude mod Skanderborg, og der er der også et klart mål:

- Nu har vi sikret os førstepladsen i rækken, men vi har en målsætning om at gå ubesejret gennem foråret, så vi skal til Skanderborg og jagte sejren, siger cheftræneren.