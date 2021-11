EH Aalborg-træner bliver tilknyttet landshold

HÅNDBOLD:I fremtiden får Allan Heine ekstra travlt. Der er i forvejen nok at se til som cheftræner i EH Aalborg, men han kommer til at løbe endnu hurtigere. Den rutinerede træner skal nemlig varetage jobbet assistenttræner for det schweiziske kvindelandshold.

- Det er Martin Albertsen, der er træner for holdet, og hans assistent stoppede tidligere på året. Jeg var i Schweiz og se på forholdene ved den seneste landsholdssamling, og nu er vi blevet enige, så det kan blive officielt, siger Allan Heine.

EH Aalborg-træneren har tidligere været inde omkring det danske landshold, hvor han i fire år var træner for B-landsholdet. Erfaringerne fra den tid har været stærkt medvirkende til, at Allan Heine nu igen skal gøre sig omkring et nationalmandskab.

- Jeg fik smag for at arbejde med landshold via min tid omkring B-landsholdet, og det smagte af mere, så jeg har hele tiden vidst, at jeg gerne ville ind omkring arbejdet med et landshold igen på et tidspunkt, og nu bød chancen sig, siger Allan Heine.

Med det nye job bliver Allan Heine en del af en satsning frem mod EM i 2024. Her er det Schweiz, der skal være værtsland, og det har fået det schweiziske forbund til at søsætte en plan, der skal gøre Schweiz konkurrencedygtig.

- Det bliver spændende at få lov til at være med i den proces. Der er nogle spændende ting i støbeskeen. Der er blevet lavet en meget skarp plan, som skal gøre, at man kan udfordre de mere etablerede hold. Hvis vi for alvor lykkes med den plan, så kan vi måske kvalificere os til en slutrunde, inden vi har EM på hjemmebane, siger Allan Heine.

Det nye engagement i Schweiz ændrer ikke på, at det fortsat er EH Aalborg, der får mest glæde af Allan Heines trænerevner.

- Det er cirka 35 dage om året, at jeg vil være optaget af opgaver med det schweiziske landshold, men det vil være i perioder, hvor der alligevel ikke er kampe med EH Aalborg, og løber vi ind i et sammenfald, så må vi forsøge at få flyttet en kamp, siger Allan Heine.

Den nyudnævnte assisterende landstræner glæder sig i den grad til at komme i gang med sit nye job, der sender ham tilbage ud i den store håndboldverden.

- Det er en virkelig spændende udfordring, der venter, og jeg er sikker på, at jeg kan være med til at bygge noget op. I forhold til at komme til udlandet igen, så er det også spændende at få lov til at kombinere de to træneropgaver. Jeg nød min tid som træner i Frankrig, inden andre omstændigheder betød, at jeg blev nødt til at rejse hjem til Danmark. Nu er jeg glad for at kunne kombinere det hele, siger Allan Heine.