EH Aalborg vandt igen

HÅNDBOLD: EH Aalborg hentede lørdag aften den 18. sejr af 20 mulige i kvindernes 1. division i håndbold.

Det skete, da nordjyderne ude slog GOG med 22-20.

Aalborgenser fik en fin start på kampen og var på intet tidspunkt bagud. Hjemmeholdet hang dog på i første halvleg og var med indtil stillingen 9-10 fire minutter før pausefløjtet.

Efter pausen trak de sejrsvante gæster dog fra anført af en storspillende Kaja Kamp Nielsen, der med ni mål lå ni forsøg kunne tage en stor del af æren for sejren.

Først i de sidste minutter fik GOG lov at pynte på resultatet.

Med sejren konsoliderer EH Aalborg sin førsteplads i rækken. Holdet har 36 point, hvilket er fire flere end Sønderjyske på andenpladsen og seks flere end Skanderborg på tredjepladsen.

Netop Skanderborg og Sønderjyske tørner søndag sammen i et opgør, der kan få afgørende betydning for, hvem der napper de to direkte oprykningspladser i 1. division.