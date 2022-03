EH Aalborgs sæson er forbi

HÅNDBOLD:Nu er det endegyldigt, at EH Aalborgs sæson ikke kommer til at ende med et oprykningsspil til ligaen. Inden lørdagens kamp mod Roksilde var der fortsat en teoretisk chance, men den smed Allan Heines udvalgte væk i slutningen af kampen mod Roskilde. Fra at være på 15-15 gik det pludselig den forkerte vej for EH Aalborg.

- Vi kom op og var helt lige i midten af anden halvleg, og vi havde momentum i forsvarsspillet, hvor vi pressede Roskilde, men da vi gik frem for at presse dem i forbindelse med en passiv-kendelse, så fik vi ramt en Roskilde-spiller i hovedet. Den efterfølgende udvisningsperiode tabte vi med to, og fra det punkt var det op ad bakke, siger Allan Heine.

Med nederlaget er EH Aalborg så godt som uden chance for at slutte på den tredjeplads, der giver plads i kval-spillet til ligaen. Den var ellers kommet indenfor rækkevidde efter Vendsyssels konkurs.

- Det har været meget op og ned i løbet af denne sæson. Jeg kan mærke, at spillerne er kørt tør for energi. Hvis vi skulle have spillet flere kampe, havde vi naturligvis gjort det, men jeg kan godt mærke, at vi ikke har noget tilbage i tanken, siger Allan Heine.