Ejendom udbrændt i nat - men beredskab kæmper med at få ilden slukket

STAVN:Nordjyllands Beredskab kæmper lige nu med at få slukket en brand på en ejendom i Stavn mellem Løgstør og Nibe.

Branden brød ud kort før midnat, og lige siden har brandfolk forsøgt at få bugt med ilden. Der er en del røgudvikling, der generer i den lille landsby.

Det oplyser indsatsleder Bent Pedersen.

Beredskabet blev alarmeret kl. 23.37.

- Huset var fuldstændigt overtændt ved vores ankomst. Vi mente egentlig, vi havde styr på branden og var i gang med efterslukning. Men huset er blevet renoveret ved at lægge et ståltag ovenpå det gamle tag, og det driller noget. Derfor trækker det ud, forklarer Bent Pedersen.

Huset er fuldstændigt udbrændt.

- Der er ingen værdier tilbage i det hus, så det er lidt trælst at bruge energi på noget, der ikke kan reddes, konstaterer indsatslederen.

Nordjyllands Politi har også været ved ejendommen. Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyser til NORDJYSKE, at der skal sendes brandteknikere ud til ejendommen for at fastslå brandårsagen.

- Det var ikke muligt at finde ud af, hvor det var startet. Vi mener ikke, der er noget mistænkeligt, men vi vil have lukket brandstedet af, og så må vi se på det, når det er til at komme til, siger vagtchefen.