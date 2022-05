Ejendom var overtændt: Varme og trykflasker blæste gavlene ud

LUNDBY:Fredag eftermiddag kl. 14.46 blev Nordjyllands Beredskab kaldt til brand på en ejendom i Lundby ved Nibe.

Brandfolkene landede til to overtændte længer, hvor gavlene var blæst ud som resultat af kraftig varme og eksploderede trykflasker.

Det lykkedes dog at få reddet stuehuset på matriklen, mens 3-400 kvadratmeter udebygninger gik til, fortæller indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands Beredskab.

Indsatslederen fortæller, at de nedbrændte bygninger var blevet brugt til opbevaring af blandt andet gamle møbler, men der var også flere trykflasker og olietønder.

Da ejendommen var ubeboet var der aldrig mennesker eller dyr i fare. Til gengæld gav det ekstra udfordringer, at arealet uden om bygningerne var groet godt til - og knastørt.

Branden krævede fuld opmærksomhed fra beredskabets stationer i både Nibe og Løgstør, mens station Aars rykkede ud med en vogn, der kunne pumpe vand til brandslukningen fra en nærliggende å. Også Beredskabsstyrelsen blev kaldt til stedet med en kran for at hjælpe med at skille de dele af bygningen, som var under nedstyrtningsfare, ad. I alt var omkring 20 mand i aktion ved branden.