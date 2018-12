Ejendomsudvikler stævner Aalborg Kommune: Ønsker ikke byggeri på attraktiv nabogrund

AALBORG: Aalborg Kommune er blevet stævnet af Developervirksomheden Calum A/S i en sag om udnyttelse af en grund nordvest for by- og Landskabsforvaltningen på Stigsborg Havnefront i Nørresundby.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Konkret handler sagen om et håndskrevet dokument vedr. udnyttelse af matr. nr. 296a på Stigsborg Havnefront. Dokumentet blev ifølge pressemeddelelsen underskrevet på et møde den 27. juni 2005 mellem Aalborg Kommunes daværende borgmester Henning G. Jensen (S), daværende rådmand for teknik og miljø Henrik Thomsen (SF) og Henrik Calum fra Calum A/S.

Problemet er at grunden har en attraktiv beliggenhed ned til Limfjorden umiddelbart vest for by- landskabsforvaltningen i Nørresundby, og grunden blev i 2017 udbudt til salg sammen med de øvrige godt 50 hektar på Stigsborg Havnefront. I dag er matr. nr. 296a ejet af Stigsborg P/S, der er et fælles ejendomsudviklingsselskab mellem Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard.

Calum A/S ejer en bagvedliggende grund og ønsker ikke matr. nr. 296a bebygget, da et byggeri her potentielt set kan tage en del af udsigten fra Calum A/S’s grund. Nu vil Calum A/S via en stævning af Aalborg Kommune afprøve dokumentets juridiske værdi ved domstolene.

Men hos Aalborg Kommune afviser man sagen som ubegrundet og har haft sagen til vurdering hos et advokatfirma.

- Hos Aalborg Kommune har vi kendt til dokumentet siden dets tilblivelse. Der er ikke tale om en bindende aftale, og vi tillægger således ikke dokumentet en juridisk betydning, siger kommunaldirektør Christian Roslev i pressemeddelelsen.

Administrerende direktør i Calum A/S, Henrik Calum, ønsker ikke at udtale sig i sagen, så længe der er tale om en igangværende retssag.