Ejendomsvurdering er helt på Månen

Forventningsfuld og spændt åbnede jeg min nye vurdering på Vurderingsportalen.

Forventningerne blev afløst af chok, og min første tanke var, at nu var jeg i det mindste fri for at tænke på, hvor mit otium skulle nydes – det vil for tid og evighed blive i Baldersgade i Aalborg.

Da chokket havde lagt sig, og jeg igen kom i kontakt med mine sanser, steg vreden over det makværk vi igen og igen bliver udsat for – og endda for vores egne penge, udført af kloge og veluddannede mennesker med milliongager, og for hvem meget desværre går galt, og helt uden konsekvenser – er det rigtig alvorligt, så fratræder de med millioner på lommen og genansættes på en anden offentlig arbejdsplads.

I flæng kan nævnes Gældstyrelsen, der ikke har virket i mange år, og befolkningens gæld til det offentlige har aldrig været større, og gælden nedbringes i øvrigt ved at slette den.

Politiets sagsstyringssystem kostede milliarder og blev skrottet, byggerierne af supersygehuse er stukket fuldstændig afsted med øgede udgifter i milliardklassen. Minksagen, et hovedløst overgreb på et erhverv, som måske nok skulle udfases, men måden det blev gjort på er uden sidestykke - ligesom prisen.

To rejselystne chefer fra Aalborg Universitet rejste uberettiget med familien for en million kr.

Konsekvens: bortvist med syv måneders løn hver, hvor man måske i stedet skulle have kigget i straffeloven - ja, rækken af hændelser er endeløs, og der er desværre ingen udsigt til at det stopper nu.

Tabene dækkes ind ved at rykke fundamentet væk under skoler, sundhedsvæsen og ældreplejen.

I en naiv forventning om, at jeg kunne råbe nogen op, der ville give mig ret i, at der var sket en fejl med min nye vurdering, skrev jeg nedenstående klage til Vurderingsstyrelsen.

Jeg følte, at jeg havde en god sag, og var klædt godt på, indtil jeg ville sende min klage.

Der måtte jeg konstatere, at en stigning på ejendommen 150 procent, og en stigning på grundværdien på 1431 procent ikke åbner nogen mulighed for klage, medmindre jeg vil flytte.

Så i håb om, at nogen i Vurderingsstyrelsen, og ikke mindst vores politikere, gider læse, hvad jeg og andre sagesløse borgere skal finde sig i, så offentliggøres min klage.

Det hjælper formentlig ikke, men det giver luft.

Til: Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing

Vedr. klage over ny ejendomsvurdering for ejendommen beliggende Baldersgade 14, 9000 Aalborg - Matr. Nr. 3 co Sohngårdsholm Hgd. Aalborg Jorder.

Til Vurderingsstyrelsen.

Foranlediget af seneste offentlige vurdering af ovennævnte ejendom, udsendt tirsdag den 12. september 2023, fremsendes hermed en klage over min nye grundværdi, der er steget fra 419.300 til det astronomiske beløb på 6.001.000 kr., hvilket er 2.504.000 mere end ejendommens samlede ejendomsværdi – det giver ingen mening, hvorfor det bør tilpasses virkeligheden.

Til sammenligning kan nævnes, at en af Aalborgs smukkeste og historiske set dyreste veje, Klostermarken, 9000 Aalborg, for fire tilfældigt udvalgte numre, har en ny gennemsnitspris på 2719 kr. pr. kvadratmeter.

De fire udvalgte grunde er naboer, og har en grundstørrelse på mellem 1900 og 2800 kvadratmeter, mens vi i arbejderkvarteret Vejgaard i Baldersgade, for mit vedkommende, kan præstere en grund på 709 kvadratmeter til en gennemsnitspris på 8464 kr. pr. kvadratmeter – næsten tre gange prisen på den tidligere dyreste beliggenhed i Aalborg, og en stigning i grundskylden på 50.000 om året – dertil kommer ejendomsskatten.

Generelt for de nærliggende veje i Vejgaard er vurderingen over 8000 kr. pr. kvadratmeter.

Grundpriserne i Baldersgade, 9000 Aalborg svinger nogle få tusinde kr. og pr. kvadratmeter nogle få hundrede kr.

Sluttelig vil jeg citere skatteminister Jeppe Bruus, ”Selvfølgelig skal det ændres, hvis det er helt på Månen”, og lige nøjagtigt der, er beboerne i Baldersgade i Aalborg havnet.

Idet vi ser frem til en fornuftig og positiv sagsbehandling.