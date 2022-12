Ejer slukkede selv brand - fik røg og måtte på sygehus

AaLBORG: En mindre brand i en tørretumbler i en villa på Magnoliavej i Hasseris var torsdag aften årsag til, at husets mandlige beboer måtte en tur omkring Aalborg Universitetshospital til et tjek for røgforgiftning.

- Tørretumbleren stod i kælderen, og manden havde selv opdaget branden. Udstyret med en haveslange og en pulverslukker gik han ned i kælderen, hvor branden havde udviklet en del røg. Men det lykkedes ham alligevel at få slukket branden i tørretumbleren, fortæller indsatsleder Bent Tindahl Pedersen, Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet rykkede med et fuldt slukningstog - seks brandmænd, indsatsleder og to brandbiler. Men der var ikke meget at lave, da ejeren af villaen jo selv havde slukket branden. Så indsatsen varede ikke så længe og var forholdsvis begrænset.

- Vi sikrede, at ilden var helt slukket og luftede grundigt ud. Men ejeren havde fået så meget røg, at jeg ikke turde andet end at sende ham en tur omkring hospitalet til et tjek, forklarer indsatslederen.

En datter i huset kom ikke noget til, men tog med sin far på sygehuset.