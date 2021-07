Eks-AaB-træner kaster sig ud i nyt projekt

AALBORG:Den tidligere AaB-træner Allan Kuhn, der også har været cheftræner i bl.a. Hobro og svenske Malmø FF og senest fodboldkommentator på tv, har kastet sig over et nyt projekt - og denne gang på hjemmebanen i Aalborg: Han skal hjælpe ensomme til at komme ud af deres isolation og i gang med at dyrke idræt.

Det nye projekt går i gang nu og varer til 31. december i år, og Allan Kuhn fortsætter hele tiden i jobbet som fodboldkommentator for Viasat.

Det nye projekt realiseres i samarbejde med SIFA - Samvirkende Idræts Foreninger i Aalborg.

Det oplyser organisationen og Allan Kuhn i en fælles pressemeddelelse.

Projektet kalder sig "Aktive Fællesskaber", og det har fået støtte på 466.000 kroner fra en pulje på 1,7 millioner kroner, som et politisk flertal på Christiansborg at oprette til en indsats mod ensomhed og isolation. Midlerne uddeles gennem BL Danmarks Almene Boliger.

SIFA søgte puljen i samarbejde med Himmerland Boligforening - på vegne af alle boligforeningerne i Aalborg Kommune - og BL fandt ansøgningen så perspektivrig og lovende, at man bevilgede 466.000 kr. til projektet. Disse penge er man nu i fuld gang med at bringe i spil rundt i hele Aalborg Kommune.

"Aktive Fællesskaber" tager udgangspunkt i et partnerskab mellem SIFA, en række af organisationens flere end 200 medlemsklubber og boligforeninger i Aalborg Kommune.

- Oven på mange måneders Corona-nedlukning gi’r det rigtig god mening at gøre en ekstra indsats mod ensomhed og isolation. Det er præcis, hvad vi gør med projektet "Aktive Fællesskaber", hvor fokus er på almene boligområder i Aalborg Kommune – og det sker med Allan Kuhn som projektleder, siger SIFA-formand Ole Nielsen i pressemeddelelsen.

Konceptet for "Aktive Fællesskaber" er enkelt: En idrætsklub og en boligforening finder sammen om en ekstraordinær aktivitet, der kan fremme fællesskabet i et alment boligområde – og det er her, at Allan Kuhn skal være fødselshjælper

- Det, jeg skal, er at sørge for, at folk kommer ud fra de almene boligforeninger og kommer ud at dyrke noget idræt sammen med andre. Det sker i et samarbejde mellem boligforeningerne og idrætsklubberne, der selvfølgelig også gerne skulle få nogle flere medlemmer, forklarer Allan Kubn til nordjyske.dk.

- Folk skal kunne prøve sig frem med forskellige idrætsgrene eller andre tiltag, de måtte finde interessante. Det kan være alt lige fra at gå en tur til at spille petanque eller komme ned i en fodboldklub. Simpelthen at sørge for, at der ikke i almene boligforeninger sidder så mange ensomme, der aldrig kommer ud at dyrke sport eller idræt sammen med andre - deraf også navnet "Aktive Fællesskaber", understreger eks-AaB-træneren.

Himmerland Boligforening, Lindholm Badmintonklub, Aalborg Senior Sport, Sejlklubben Limfjorden og Aalborg Fægteklub er allerede i gang.

- Nu skal der skabes konkrete samarbejdsaftaler mellem mange flere boligforeninger og idrætsklubber, så vi sammen kan sikre, at flest mulige får glæde af de rare midler, siger Allan Kuhn.

- Det er målsætningen, at de deltagende beboere på sigt bliver medlem i foreningen og for at fremme den proces - så kvitterer både klub og SIFA med et bidrag til betaling af kontingentet i en periode. slutter SIFAs formand Ole Nielsen.