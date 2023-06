Eks-kærester: Først var han sød og rar - så blev han kontrollerende

AALBORG:En flot fyr, sød, charmerende - ja enhver svigermors drøm - i starten. Men lige stå stille blev han mere manipulerende, kontrollerende, konfronterende, magtglad og meget tvær, når noget gik ham imod.

Sådan lød det ret enslydende billede, som tre tidligere kærester tegnede af den 37-årige mand, der ved Retten i Aalborg står tiltalt for at have voldtaget, dræbt og senere parteret den 22-årige sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn natten til 6. februar 2022.

De tre kærester afgav alle forklaring for retten tirsdag.

- Han blev hurtigt meget kontrollerende og ville vide hvem jeg talte med, og hvem jeg var sammen med, når jeg ikke var sammen med ham. Når jeg kørte i bil, skulle det altid være med GPS'en tændt, så han kunne følge med i, hvor jeg kørte. Og så konfronterede han mig ofte med, hvor jeg havde været, forklarede et af vidnerne, som havde mødt den dengang 25-årige tiltalte på et dating-site.

Vidnet, der blev kæreste med den tiltalte i 2008 og otte måneder frem, beskrev også parrets sex som mestendels normalt, men enkelte episoder var grænseoverskridende.

- Jeg sagde ikke fra, men var nok for længe en pleaser. Men på et tidspunkt var nok nok, og så brød jeg med ham, forklarede vidnet.

Fulgte efter ekskæreste

Det blev et ret voldsomt brud.

- En gang efter bruddet skulle jeg hente nogle ting i vores lejlighed. Der kom vi op at skændes og han skubbede mig ind i en døren. Mern ellers oplevede jeg ham ikke som voldelig, sagde vidnet.

Vidnet berettede herefter om forskellige episoder i en periode over flere år, hvor den tiltalte fulgte efter vidnet, når hun var i byen med veninder.

Han har også taget kontakt til mig inde i byen, efter at have stået og kigget på mig i vinduet, inden han konfronterede mig, oplyste vidnet.

Ifølge kvinden kørte tiltalte også forbi hendes bopæl på en lukket villavej flere gange.

- En nat i min kælderlejlighed, begyndte min hund at knurre op mod et vindue. Der stod en mand med elefanthue på og kiggede ind på mig. Jeg skreg og kastede en hovedpude mod vinduet. Jeg ved ikke om det var tiltalte, men det var min tanke, sagde vidnet, der også meldte episoden til politiet.

Senere vidnede hun mod den 37-årige i en straffesag, hvor han var tiltalt for at have skåret bremserør på sin ekssvigermors bil over. Den 37-årige blev dømt i den sag.

Ved yderligere en lejlighed følte vidnet sig forfulgt. Hun arbejdede i Jomfru Ane Gade og ville køre hjem på sin motorcykel.

- Jeg så en bil, som han (tiltalte; Red.) havde, følge efter mig. Derfor tog jeg et par ture i en rundkørsel - og bilen tog også et par omgange, mens den kørte skiftevis med tændte og slukkede lygter. Jeg skyndte mig hjem og låste døren. Kort efter rullede bilen forbi. Der kunne jeg se, at det var tiltalte, fortalte vidnet.

Episoderne fortsatte ifølge ekskæresten on and off frem til seneste episode i 2015.

Kun 14 år gammel

Et andet kvindeligt vidne, der boede i Odense, var blot 14 år gammel, da tiltalte havde kontaktet hende via Facebook med en profil ved navn Emil Jensen, der angav at være 16 år gammel. Da hun opdagede, at det ikke var hans rigtige navn, ændrede han det til 19 år, selv om han faktisk på tidspunktet for kontakten var midt i 20'rne.

- Han forsøgte at få mig overtalt til at komme til Aalborg, og i sommeren 2011 tog jeg op til ham første gang, berettede vidnet.

Igen var den tiltalte ifølge vidnet høflig, sød og sjov i starten, men igen udviklede det sig til kontrol.

- Han installerede en app på min telefon, så han kunne følge med i, hvor jeg var henne hele tiden. Jeg ved ikke, hvorfor han ville holde øje med mig, men jeg tror, han godt kunne lide at være i kontrol, sagde vidnet, der først i 2012 fandt ud af, at hendes daværende kæreste var 11 år ældre end hende. Det skete, da hun så hans kørekort.

Han havde blandt andet opretholdt illusionen ved at vise fotos fra sit studentergilde, så vidnets forældre endda havde givet ham en studentergave.

- Men jeg havde nu hele tiden en fornemmelse af, at han skjulte noget for mig, lød det fra vidnet, der beskrev de tos sex som meget grænseoverskridende og hele tiden med den tiltalte som initiativtager.

- En enkelt gang låste han mig ude på en altan i 15-20 minutter, selv om det var vinter og meget koldt. Men ellers var han ikke voldelig, fortalte vidnet.

Grinede, når hun sagde fra

Den sidste af de tre ekskærester, som havde et forhold til tiltalte fra starten af 2013 til starten af 2014, kunne give næsten samme historie:

- Han var imødekommende, flink og helt nede på jorden. Men lige så stille blev han mere og mere kontrollerende. Tingene skulle gå hans vej. Og han blev meget afvisende og sur, hvis ikke det skete. Han var dog ikke voldelig, fortalte vidnet, der også berettede om grænseoverskridende sex.

Dette vidne forklarede, at hun sagde tydeligt fra overfor den tiltalte, når det seksuelle samliv blev grænseoverskridende, men at han blot reagerede ved at grine af hende.

På et tidspunkt brød hun også med ham.

Hun havde efter bruddet også oplevet at få punkteret et dæk på sin bil med det værkstedet kaldet en spids genstand på et unaturligt sted, ligesom der havde været indbrud i bilen. Vidnet kunne naturligvis ikke sige, om det var tiltalte.

- Men han opsøgte mig flere gange. Jeg blev bange for ham efter at have talt med politiet flere gange. En kvindelig betjent sagde også ordret, at han er ikke kendt for noget godt, så hold jer væk, lød det fra vidnet.

Voldsomme videoer

Tirsdagens sidste vidne var en tidligere kollega gennem et par år. Han berettede, at den tiltalte ved to lejligheder havde vist ham nogle videoer på sin telefon. To af dem var med ekstremt voldelige henrettelser, mens den tredje var af pornografisk karakter.

Vidnet havde fået kvalme af at se videoerne.

- Jeg har selv oplevet krig. Han gav udtryk for, at det var fedt at se. Jeg syntes, det var langt ude og meget ubehageligt at se på, konstaterede vidnet.

Onsdag vil der ske dokumentation af samtlige beviser i sagen, og det kommer ifølge anklager Mette Bendix til at vare hele dagen.

