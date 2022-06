Eks-landsholdsspiller sælger unik grund: Nu skal der opføres lejeboliger med super-udsigt

AALBORG:Har du altid drømt om at bo i Frydendal med en unik udsigt over Aalborg, får du snart chancen.

Den tidligere angriber i superligaklubben AaB og landsholdsspiller Peter Rasmussen har solgt en byggegrund på Rundvejen 6A i Frydendal til ejendomsselskabet Frydenhøj ApS, som nu vil opføre 30 nye boliger til udlejning.

Det oplyser EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har formidlet salget, i en pressemeddelelse.

- Med salget af Rundvejen 6A har jeg fået ryddet lidt ud i min portefølje, og det passer mig fint, siger Peter Rasmussen i pressemeddelelsen.

Han havde oprindeligt planlagt at drive bed and breakfast på adressen, men det satte corona-pandemien en stopper for, og derfor valgte han at sælge igen.

Nu ejer han "kun" otte rækkehuse lidt uden for Aalborg og et enkelt erhvervslokale i Hinderup i Aarhus.

- Med en usikker verdenssituation og et svingende aktiemarked er status quo fint for mig, og jeg vil lige se tiden an, inden jeg investerer i noget nyt, siger han.

Grunden hælder

Rundvejen 6A har et grundareal på 2.941 kvadratmeter og ligger højt i Frydendal med sublim udsigt over byen. Men grunden hælder med seks meter fra den ene til den anden ende, så indehaver af Frydenhøj ApS, Michael Jensen, regner med, at der skal køres op imod 7.500 kubikmeter jord væk fra ejendommen, inden byggeriet kan gå i gang.

- Planen er at opføre 24 lejligheder på 50 kvadratmeter og seks lejligheder på 77 kvadratmeter med redskabsrum samt 10 kvadratmeter altan til dem alle, siger han.

Han oplyser, at nedbrydningen af det eksisterende på grunden begynder indenfor de næste 14 dage. Byggeriet begynder, så snart byggetilladelsen fra kommunen er i hus - formentlig lige efter sommer.

- Med byggeriet vil vi gerne tilbyde mindre boliger i høj kvalitet til fornuftige lejepriser, så både de unge og de ældre kan være med. Vi ser lige nu ind i en usikker verdenssituation med stigende renter, inflation og belastede forsyningskæder, og det går ud over lejerne. Vi vil gerne tilbyde et godt byggeri i unikke omgivelser, som kan fortsætte med at være attraktivt for mange, nu og i fremtiden, siger Michael Jensen.