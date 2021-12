Eksmanden fik ingen løn: Søgte corona-kompensation alligevel

HALS:52.650 kroner. Så mange penge søgte en nu 62-årig kvinde fra Hals i foråret 2020 lønkompensation for.

Lønkompensationen skulle dække udgifterne til en hjemsendt tjener - som i øvrigt var hendes eksmand - på grund af coronanedlukning i perioden 9. marts til 8. juni 2020. Problemet var bare, at hun i perioden ikke udbetalte løn til eksmanden, hvilket er en nødvendighed for at få udbetalt kompensation.

Det har nu kostet hende 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste.

Dommen faldt tidligere på ugen ved Retten i Aalborg, der ikke tog hensyn til, at kvinden efter eget udsagn blot havde misforstået reglerne og altså ikke havde ansøgt for egen vindings skyld.

- Retten lagde vægt på, at hun som erhvervsdrivende burde have søgt sagkyndig hjælp, hvis ikke hun selv var sikker på reglerne, fortæller anklager hos Nordjyllands Politi, Mette Vestergaard.

Mens kvinden tilsyneladende ikke havde styr på reglerne, var ansøgningsdatoen helt rigtig valgt set fra kvindens synspunkt.

- Hun søgte om kompensation 30. marts. 4. april blev skærpelsen om firedobbelt straf for lignende overtrædelser i forbindelse med corona indført. Derfor er straffen heller ikke så hård, som nogle domme i den slags sager, fortæller Mette Vestergaard.

Den 62-årige er dog ikke gået helt fri fra corona-skærpelser, vurderer anklageren.

- Efter gammel praksis var dommen nok blevet rent betinget - altså uden samfundstjeneste - men retten lagde vægt på, at det er sket på et tidspunkt, hvor samfundet er i krise, hvilket er en skærpende omstændighed, forklarer anklageren.

Den 62-årige udbad sig betænkningstid efter dommen.