Eksotisk fangst ved Læsø: Fisk fra Stillehavet gik i lokal fiskers net

STRANDBY:En fisker fra Standby fik mandag 14. november en underlig fisk i nettet cirka 25 kilometer nord for Læsø. Heldigvis tog han et billede af fisken, før den igen røg over bord, og nu har Statens Naturhistoriske Museum fundet ud af, at der er tale om en vaskeægte sensation.

Fisken er nemlig den stribede knivkæbefisk. En fisk, der normalt lever i Stillehavet og ikke tidligere er kendt fra andre fund i Atlanterhavet.

- Da jeg så billedet af den stribede knivkæbefisk, spærrede jeg virkelig øjnene op. Fisk fra Stillehavet er ikke hverdagskost i vore farvande, og når det så tilmed drejer sig en art, der ikke i forvejen er kendt fra andre fund i Atlanterhavet, er det bare endnu mere mystisk, fortæller Henrik Carl, der siden 2006 har været daglig leder af det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum.

Det tog dog også et par dage at slå fast, at der virkelig var tale om den eksotiske fisk, der normalt lever omkring Japan og Sydkorea.

- Når vi får en fremmed fisk ind, begynder vi med at kigge i fortegnelser over fisk i Middelhavet, og så går vi ellers videre derfra, så der går altså noget tid, før man når til Japan og Sydkorea, fortæller han.

Er sandsynligvis kommet med skib

Ifølge Henrik Carl er den mest sandsynlige forklaring, at den stribede knivkæbefisk er kommet hertil i ballastvand fra et skib.

- Jeg kan ikke finde andre forklaringer. Det er ikke en fisk, der holdes i fangeskab - som akvariefisk - og den er ikke svømmet af sig selv, siger Henrik Carl, der fortæller, at den stribede knivkæbefisk normalt lever i overfladen, hvor den holder til under tang eller lignende.

Knivkæbefisken har navn efter det meget specielle tandsæt, hvor tænderne i begge kæbehalvdele er vokset sammen, så de danner en slags næb - som man kender det fra eksempelvis papegøjefiskene. Det gør dem i stand til at knuse de hårde skaller på eksempelvis snegle.

Omkring Japan og Sydkorea, hvor den stribede knivkæbefisk normalt lever, kan den blive cirka 80 centimeter og veje seks til syv kilo. Her er den en værdsat spisefisk, hvor den både fiskes kommercielt og opdrættes til at spise.

Frygter ikke, at den vil yngle

Henrik Carl forklarer, at Strandby-fiskeren, der fik den eksotiske fisk i sit trawl, af gode grunde ikke vidste, hvilken art der var tale om, og satte den ud igen - efter den var fotograferet.

- Det ærgrer jeg mig naturligvis over, for jeg ville meget gerne have undersøgt den nærmere og have bevaret den i samlingen på Statens Naturhistoriske Museum.

Samlingen rummer i forvejen mellem en halv og en hel million fisk, der er lagt i sprit.

- Vi er naturligvis meget interesserede i at høre fra andre, der måtte støde på arten, siger Henrik Carl, der dog ikke frygter, at den stribede knivkæbefisk kan udvikle sig til en invasiv art i Danmark, da den kræver en vandtemperatur på omkring 22 grader for at yngle.