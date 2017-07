Ekspert: Priskrig på flyrute til London vil gavne Aalborg

NORDJYLLAND: Det irske lavprisflyselskab Ryanair har skruet markant ned for sine billetpriser på den kommende flyrute fra Aalborg Lufthavn til Stansted nord for London.

Det vil tvinge Norwegian til at sænke sine priser på flybilletter fra Aalborg til London/Gatwick, og den priskrig vil skabe yderligere vækst i Aalborg Lufthavn.

Sådan lyder vurderingen fra direktør Ole Stouby fra rejsesøgewebsiden travelmarket.dk.

Han tror, Ryanair vil åbne flere flyruter fra Aalborg Lufthavn, hvis selskabet får succes med den nye rute til Stansted.

Starter 5. september

Tirsdag 5. september har Ryanair premiere på den nye flyrute. Efter planen lander første fly fra Stansted i Aalborg Lufthavn kl. 10.35, og allerede 25 minutter efter skal det flyve retur til Stansted.

Tidligere havde Ryanair annonceret billetpriser på fra 718 kr. t/r på ruten, men nu er priserne sænket til under 150 kr. t/r for de billigste flybilletter. Heri er dog ikke medregnet ekstragebyrer.

Norwegians priser på ruten Aalborg-London/Gatwick er fortsat noget højere.

Her er billigste priser i september 537 kr. t/r, knap 400 kr. dyrere end Ryanair, ifølge et pristjek torsdag.

Ekspert: Norwegian-priser sænkes

Men direktør Ole Stouby fra travelmarket.dk tror på prisfald:

- Norwegian vil sætte priserne yderligere ned, nu hvor Ryanair har sat gang i priskrigen. Traditionelt går Norwegian ikke ned i helt samme lave prisniveau, men de bliver tvunget til at sænke priserne, hvis ikke Ryanair skal vinde kampen om kunderne, vurderer han.

Norwegians informationschef Daniel Kirchhoff har tidligere udtalt til NORDJYSKE:

- Vi konkurrerer med Ryanair i mange forskellige lufthavne og på mange forskellige ruter. Vi hilser konkurrence velkommen, og konkurrence betyder billigere flybilletter. Selvfølgelig kigger vi på konkurrencesituationen og lægger vores priser ud fra den.

- Plads til begge selskaber

Ole Stouby mener, at der er plads til både Ryanair og Norwegian i Nordjylland:

- De billige flybilletter vi ser nu og fremover vil skabe yderligere efterspørgsel efter rejser til London. Der er et meget stort segment i Nordjylland, som vil rejse til London. Derfor er der absolut grundlag for to flyselskaber, som konkurrerer på denne populære storbydestination fra Aalborg.

Han forventer, at de lave billetpriser vil skabe yderligere vækst i antallet af flypassagerer i Aalborg Lufthavn. Og - måske - kan de glæde sig til endnu flere lavprisruter fra Aalborg til andre europæiske lande:

- Får Ryanair succes, så åbner de med stor sandsynlighed nye ruter til andre populære Europæiske storbyer. Det kan medvirke til endnu større vækst for Aalborg Lufthavn, lyder Ole Stoubys bud.

