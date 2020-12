"Rør ikke ved min yndlings P-plads": Derfor bliver vi ophidsede over ændringer af midtbyen

Hvorfor savner nogle den gamle P-plads på Budolfi, når der er blevet plads til mange flere biler i et nyt P-hus under pladsen - og en grøn park ovenpå? Forsker i byplanlægning og infrastruktur, Ole B. Jensen, fortæller her, hvorfor omlægning af vores transportvaner vækker så mange følelser. Foto: Nicolas Cho Meier