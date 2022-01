Ekspert: Der var en ulv i Svenstrup... og den kommer sikkert aldrig igen

SVENSTRUP:Det var en ulv, der tirsdag løb igennem Svenstrup. Og den vender formentlig aldrig tilbage.

Sådan lyder konklusionen fra lederen af den nationale ulveovervågning, Kent Olsen, efter at have set fotos, videoer og hørt vidneudsagn fra tirsdagens besøg fra den vilde natur i villakvarteret.

Selvom mødet med ulven kom bag på dem, den mødte på sin vej, ser Kent Olsen rovdyrets rute gennem byen som et ganske naturligt valg.

- Meget tyder på, at den har været oppe og kysse Limfjorden og måske bevæget sig langs med den. Her bliver Stor-Aalborg så et naturligt skillepunkt, som den vil søge udenom. Der har den ikke mange andre muligheder end at søge sydpå. Når man så kigger på landskabsstrukturen, er der lidt skov, der ligesom danner en pil direkte ned i nordenden af Svenstrup, forklarer han.

- Den har sikkert fulgt det, og så har den skullet skynde sig videre, fordi det er noget fragmenteret skov. Så har den taget få minutter om at krydse direkte igennem Svenstrup.

Ulv i galop

Ud fra videobilleder og beretninger er Kent Olsen ikke i tvivl om, at det var en gæst, der ønskede at opholde sig kortest mulig tid i kvarteret, hvor den lige nåede at slå et smut omkring Fenrisvej, før den krydsede over boldbanen og siden blev fotograferet ved Lokeshøj.

- På overvågningsbillederne ser man tydeligt, at det er en ulv i galop, som ikke er tryg ved situationen og ønsker at komme hurtigt videre. Det er ikke sådan, den vil opføre sig i mere naturlige omgivelser, fortæller han.

At turen gennem Svenstrup også bød på lidt kortvarig vindueskiggeri hos Jakob Noe, der både har fortalt sin historie til Nordjyske og Kent Olsen, ændrer ikke på ulveobservatørens opfattelse.

- De gange, vi hører om folk, der kommer rigtig tæt på ulve, så sker det ofte, fordi mennesket befinder sig i et hus eller en bil og betragter ulven gennem en rude. Ulven erkender simpelthen ikke, at der er et menneske til stede, siger han.

- Om den har kunnet se ham eller ej igennem vinduet er umuligt at sige, men faktum er i hvert fald, at den ikke stod der i ret lang tid, før den begav sig videre, konstaterer han.

100 procent transitområde

Selvom Kent Olsen beskriver ruten gennem Svenstrup som ganske naturligt for en ulv, der har nydt udsigten over Limfjorden, skal indbyggerne i Svenstrup ikke regne med at se den samme ulv nogensinde igen.

- Den kommer næppe forbi igen. Nu er det kodet ind i dens system, at her var en by, og ulve forsøger vitterligt at undgå den slags, hvis de kan. Det er typisk de enligt omstrejfende ulve, der uforvarende kommer til det.

Jakob Noe tog tog billeder af ulvens fodspor på sportspladsen. Privatfoto

Derfor er han heller ikke sikker på meldinger fra folk, der hævder at have set en ulv i samme område allerede mandag.

- Jeg kan se på Facebook, at nogle snakker om, at de har set den tidligere. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men når der ikke foreligger dokumentation, så tror jeg i hvert fald ikke, det er samme individ, der er tale om. Det er simpelthen ikke et landskab, en ulv vil slå sig ned i. Det er 100 procent et transitområde, fastslår han.

Mens han ikke er i tvivl om, at der har været en ulv på spil, har Kent Olsen ikke noget bud på, om det er en ulv, der i forvejen er kendt af ulveovervågningen. Og hvor den befinder sig, nu tør han heller ikke spå om.

- Det kan være, den er på Djursland eller på vej mod grænsen. Den kan nå langt på et par dage, konstaterer han.