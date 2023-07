Eksperten har talt: Her finder du Nordjyllands bedste vin

Danskerne er glade for vin – dét er der ikke noget nyt i. Faktisk drikker den gennemsnitlige voksne dansker ifølge vinwebshoppen winefamly.com en halv flaske vin om ugen. Derfor er det heller ikke underligt, at vi ser flere vinhuse dukke op i vores (ellers temmelig kølige) land.

Netop klimaet har en abnorm betydning, når det kommer til vinproduktion, og selv de mindste vejrmæssige udsving kan få betydning for årgangen. I denne uge har vi derfor sat os for at undersøge, om de nordjyske vinhuse overhovedet kan hamle op med de temperamentsfulde og forførende druer fra Bourgogne og Mosel, som danskerne i langt de fleste tilfælde tyer til.

For et få en smule rygdækning har vi taget en snak med sommelier Mathias Bang Andersen, som har sin daglige gang hos den overdådige restaurant HimmerRiget, som er en del af resortet HimmerLand. I denne uges artikel vil han guide os gennem det nordjyske vinlandskab og udpege hvilke vinhuse, som det er værd at besøge – og ikke mindst smage.

Glenholm Vingård

Ugens første bud er Glenholm Vingård, som ligger få kilometer fra muslingebyen Løgstør og har direkte udsigt til Limfjorden. Glenholm blev etableret i 1993 og er dermed en af landets ældste vingårde.

- Glenholm Vingård skiller sig især ud på sin beliggenhed. Det er virkelig en oplevelse at slentre rundt mellem vinstokkene, mens man nyder udsigten til Limfjorden, forklarer Mathias Bang Andersen og fortsætter:

- Noget andet, der gør Glenholm helt unik, er, at du for bare 1.000 kroner kan købe en anpart og komme helt tæt på produktionen. For eksempel kan du få adgang til eksklusive arrangementer eller hjælpe med høsten, og hvis man er lidt af en vinnørd, som jeg selv, er der bare noget helt specielt over at få lov til at følge druerne, fra de bliver plukket, til de kommer på flaske.

Hvert år produceres der ikke mindre end 7.000 flasker fra vinrankerne, som står i snorlige rækker på de 2,5 hektar land – det svarer til cirka 360 badmintonbaner. På Glenholm arbejdes der især med druesorterne Solaris, Rondo og Regent.

Nygårdsminde Vingård

Den næste vinproducent, som vineksperten fremhæver, er Nygårdsminde Vingård, som med sin beliggenhed i Brønderslev er intet mindre end Danmarks nordligste professionelle vingård. Vingården blev grundlagt i 2010 og har i dag 1,2 hektar vinmarker, som er beplantet med 2.000 vinstokke.

- Det er spændende at følge udviklingen i det danske vinunivers – især et sted som Vendsyssel, der ligger så nordligt, hvor Nygårdsminde på forholdsvis få år har formået at bevise, at det bestemt ikke er umuligt at lave vine på de køligere breddegrader, forklarer Mathias Bang Andersen.

Udover vinsmagen har du også mulighed for at opleve smagen af sejr på Nygårdsminde. Det er ingen hemmelighed, at humøret stiger en smule i takt med hvert vin-sip, men hvis du vil køre (i taxa, naturligvis) fra Vendsyssel med hovedet helt i sky, kan du med fordel runde dagen af med at besejre dine ledsagere i en omgang parkgolf, inden I sætter kursen hjemad – hvis du ellers kan slå lige.

Guldbæk Vingård

Den sidste nordjyske vinproducent, Mathias Bang Andersen, fremhæver, er Guldbæk Vingård, som er en familiedrevet gård, der ligger i Himmerland lidt syd for Svenstrup – mere konkret i Guldbæk, Sherlock. Her har vinbonden Jan og hans hustru Lone specialiseret sig i hvidvine, og her finder vi ifølge vores vinentusiast landets mest interessante vinhus:

- Efter min mening er Guldbæk en af de mest interessante vinproducenter i Danmark. Det skyldes både, at de bruger de særlige PIWI-druesorter, der er modstandsdygtige over for svampesygdomme, men også af den grund, at de hvert år formår at bibeholde en stabil og høj kvalitet med afbalancerede smage – også når de eksperimenterer, forklarer Mathias Bang Andersen.

Fra deres tasting room (det lyder bare bedre end ”smagerum”) kan du nyde vin lavet på druer som Riesel, Muscaris og Cabernet Blanc, men også sorten Solaris, alt imens du nyder den direkte udsigt over vinmarkerne, som bølger sig gennem landskabet og sikrer den optimale soleksponering til hver enkelt plante. Måske er det netop dét, der gør, at huset har fået en særlig plads i Mathias’ bankende vinhjerte.

Den endelig konklusion

Skal vi opsummere, er der ifølge den nordjyske sommelier Mathias Bang Andersen rig mulighed for at få en god oplevelse og smage på de gyldne dråber både nord og syd for fjorden. Førstepladsen går uden tvivl til Guldbæk, som tænker ud af boksen med de såkaldte PIWI-sorter, men også fordi lokationen er noget helt specielt.

Et gratis tip fra den vinelskende sommelier er, at de danske vine generelt har godt af lidt alder, da det tager toppen af syren, som ofte er meget fremtrædende på grund af de kølige vejrforhold. Cheers!