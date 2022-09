Eksperter: Ny discountkæde på vej til Nordjylland

NORDJYLLAND:El-priser og varmepriser stiger med rasende fart, og det samme gør alt muligt andet.

Samtidig betyder den skyhøje inflation, at vores penge bliver mindre og mindre værd.

Vi kan skrue ned for varmen og slukke lyset, men vi kan ikke undvære mad. Derfor går flere af os på tilbudsjagt for at finde billige fødevarer, og mange søger mod discountbutikker.

Nu bliver kampen i dagligvarebranchen skærpet yderligere. Landets største dagligvarekoncern - Salling Group - åbner endnu en butikskæde. Den hedder "Basalt".

Begrænset varesortiment

Det bliver en skrabet udgave af discountsupermarkeder, for i den nye butikskæde kan man kun købe et begrænset udvalg af fødevarer. Varer, der hverken kræver køl eller frost. For eksempel pasta, havregryn, mel og brød.

Til gengæld vil priserne i snit være 15 procent lavere, ifølge Salling Group.

I første omgang omdannes 10 Netto-butikker landet over til Basalt-butikker, men endnu flere er sandsynligvis på vej. Også i Nordjylland, forudsiger to detailhandelseksperter.

Landets største dagligvarekoncerner Her er de fem største dagligvarekoncerner i Danmark målt på omsætning (tal fra 2021-regnskaber):

1: Salling Group (66,2 mia. kr.)

Salling Group (66,2 mia. kr.) 2: Coop Danmark (39,2 mia. kr.)

Coop Danmark (39,2 mia. kr.) 3: Rema1000 Danmark (22,1 mia. kr.)

Rema1000 Danmark (22,1 mia. kr.) 4: Dagrofa (17,9 mia. kr.)

Dagrofa (17,9 mia. kr.) 5: Aldi (3,8 mia. kr.) Kilde: Berlingske VIS MERE

Salling Group har indtil videre kun fortalt, at de tre første Basalt-butikker åbner i tidligere Netto-butikker i Kastrup på Amager, i Helsingør og Viby ved Aarhus. Det sker i oktober.

Hvor de syv andre Basalt-butikker etableres, er endnu ikke afsløret, men der er ikke tvivl om, at den nye butikskæde kommer til Nordjylland. I hvert fald, hvis man spørger detailhandelseksperterne Bruno Christensen fra og Henrik Libak.

- Helt sikkert, siger Bruno Christensen. Og Henrik Libak er enig:

- Jeg kan ikke forestille mig andet.

Fra 10 til landsdækkende

Begge detailhandelseksperter er sikre på, at Salling Group har planer om at gøre Basalt-butikkerne til en landsdækkende kæde, selv om der kun startes forsigtigt op med 10 butikker.

Selv skriver Salling Group i en pressemeddelelse, at de med foreløbig 10 Basalt-butikker spredt ud over hele landet vil "teste danskernes appetit på en ny butiksform", der - ifølge Salling Group - er "væsentligt billigere end discount".

Bruno Christensen og Henrik Libak bruger begge ordet "genialt" om det nye koncept med et begrænset, billigt vareudbud. Og hvor kunderne selv må tage varerne i papkasser i et simpelt butikslokale.

- I krisetider bliver prisen langt vigtigere end mange andre ting, fastslår Henrik Libak, mens Bruno Christensen bemærker:

- Inflationsbølgen rammer alle på pengepungen. Der har aldrig i nyere tid været så stort fokus på priser og muligheden for at spare.

Kan ramme købmænd

At krigen på dagligvaremarkedet nu skærpes yderligere, kan gå ud over andre, for eksempel købmandsbutikker i mindre byer.

- Det kan sagtens få indflydelse på mindre kolonialbutikker, der har samme sortiment, hvis en Basalt-butik åbner i nærheden siger Bruno Christensen.

- Hvis folk ikke forbruger mere, vil det være et spørgsmål om at tage markedsandele, og så vil det gå ud over andre, pointerer Henrik Libak.