Eksperter sejler ud for at undersøge spækhugger

AALBORG:Vandet burde være dybt nok til, at den selv kunne svømme væk, hvis den ville. Alligevel er den spækhugger, der 10. april blev hjulpet fri ud for kysten ved Hals, de seneste dage blevet liggende i Limfjorden ud for Nørre Uttrup Lystbådehavn.

- Det er et mysterium for alle, hvorfor den stadig er der. Hele verden er forundret over dens adfærd, siger Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

I løbet af tirsdagen håber han dog at være kommet nærmere en opklaring af mysteriet. Vildtkonsulenten har nemlig allieret sig med forskere fra Fjord & Bælt Centeret, som vil bruge video- og lydoptagelser til at blive klogere på den besynderlige adfærd.

- Vi skal ud og lave såkaldte hydrofonoptagelser og have et kamera ned på siden af spækhuggeren. Forhåbentlig giver det lidt mere viden om, hvorfor den gør det der - for det er altså ikke noget, man ellers ser, fortæller Ivar Høst.

Kan hjælpe andre

Han er usikker på, om målingerne kan hjælpe spækhuggeren selv, men ser alligevel al mulig grund til at finde ud af så meget som muligt om det store stillestående dyr.

- Jeg håber jo, at vi kan hjælpe den, men jeg er ikke specielt optimistisk længere, men måske får vi nogle informationer, der kan bruges fremadrettet. Hvis der i fremtiden skulle opstå en lignende situation med en spækhugger eller en anden hval, siger vildtkonsulent, der efter tirsdagens undersøgelser fortsat vil holde skarpt øje med spækhuggeren.

Hvis dyret kommer til at ende sine dage ud for lystbådene i Nørre Uttrup, håber Ivar Høst, at det lykkes at bjærge den, så en obduktion kan give endnu flere forklaringer. Han tager det dog ikke for givet, at man får fingre i et hvalkadaver.

- Hvis den går til i løbet af natten, kan vi risikere, at strømmen tager den, og den er væk, næste gang vi kigger. Men forhåbentlig får vi den bjærget, for det vil helt sikkert give mange flere svar, hvis vi får lov at kigge ind i den.