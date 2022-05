Se billederne: Eksplosiv stemning hos Camp Karneval

AALBORG:Tidligt lørdag morgen blev karnevalisterne, som bor på Camp Karneval, forstyrret midt i deres skønhedssøvn.

Lidt over syv begyndte musikken nemlig at hamre derud af.

- Så var vi ligesom i gang, griner Rasmus Andersen, der sammen med 15 venner er helt klar til at tage Aalborg med storm.

- Vi forventer, at det bliver mega fedt, siger han og tager en slurk af sin Shaker Sport.

Cirka 200 karnevalister overnatter på Camp Karneval i medbragte telte. Foto: Lars Pauli

Mens musikken spiller, bliver der disket op med rundstykker og jucebrikker.

De fleste sidder allerede ved bordene og får en bid mad, men det ikke er juice, de bruger til at skylle maden ned.

20-årige Rasmus Andersen kommer selv fra Tørring i Midtjylland, mens vennerne kommer fra mange steder i landet.

De mødte nemlig hinanden, da de var i værnepligt sammen ved Flyvestationen Karup, og de har netop afsluttet deres værnepligt for en uge siden.

- Det er også derfor, at vi alle er klædt ud som Top Gun-piloter, griner Rasmus Andersen.

Bag flokken af piloter er massevis af telte slået op. Her sidder folk også og spiser deres morgenmad.

I alt er cirka 200 mennesker kommet fra nær og fjern i Danmark for at overnatte på Camp Karneval.

- Det er meget fedt, at vi kan slå telt op og få et nemt sted at overnatte, og at det ikke er nødvendigt at leje hotelværelser og alt muligt, siger en af medpiloterne, Lau Holst.

Og selvom sovepladserne i teltene ikke er luksus, har drengene oplevet værre.

- I forhold til det, vi sov i under vores værnepligt, så sover man okay, griner Lau Holst.

Mens Rasmus Andersen og vennerne nyder deres rundstykker, slår de deres Shaker Sport-flasker sammen i en stor skål.

Lau Holst og Rasmus Andersen står og skåler for den gode stemning på Camp Karneval. Foto: Lars Pauli

Stemningen er god, men det er tydeligt at mærke, at det er tidligt om morgenen – og at øllene fra i går kan mærkes.

- Men lige om en timens tid er vi flyvende, griner Rasmus Andersen.

Pilotvennerne planlægger at starte karnevalsoptaget på Østerport, og senere skal de feste videre i Kildeparken.

- Vi glæder os nok mest til at høre Topgunn, siger Rasmus Andersen.

- Vi har jo forberedt os, tilføjer han og peger på Top Gun-logoet på sin udklædning.

Om lidt er de klar til afgang, velvidende om at de går en lang dag i møde. Men de har lagt en slagplan for at holde ud hele dagen.

- Man kan komme langt med godt humør, påpeger Lau Holst.

- Og hvis nogen går kolde, så bærer vi dem bare videre. Op over skulderen og afsted, griner Rasmus Andersen.

Camp Karneval