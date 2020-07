Ekstra aktiviteter til dem, der må blive hjemme

AALBORG:Det behøver ikke blive kedeligt, selvom mange holder sommerferie hjemme i år. Aalborg Kommune har i hvert fald valgt at bruge nogle af de penge, staten har afsat til ekstra sommeraktiviteter for børn og unge, til at stable et hav af tilbud på benene.

Hvor mange det drejer sig om, kan man få et overblik over på den ny hjemmeside, www.sommer2020.dk, hvor man kan tilmelde sig alt fra diskgolf til madlavningskurser, stand-up-paddling og sejlads i mini-marinaen.

Aktiviteterne er kommet i stand via et samarbejde med kommunens eksisterende kultur- og fritidstilbud og Aalborg Kulturskole og ungdomsskolen har også været med inde over.

- Så der er noget for enhver smag, det kan jeg godt love, siger fungerende sundheds- og kulturrådmand Jan Nymark Thaysen (V) til en pressemeddelelse.

I skrivende stund er der 89 aktiviteter fordelt i hele Aalborg Kommune, og der bliver særlig fokus på de børn og unge, som har måttet undvære vennerne i den lokale fritidsklub. Derfor har fritidscentrene har sammen med lokale foreninger, frivillige og boligorganisationer arrangeret en lang række aktiviteter, der understøtter læring, sociale fællesskaber og forebygger kriminalitet.

- Jeg håber, at aktiviteterne giver børnene og de voksne mange gode oplevelser, nye fællesskaber og samtidig en tryghed i vores by. Og så håber jeg, at børnene får en dejlig sommerferie, siger fungerende familie- og beskæftigelesrådmand Nuuradiin Hussein (S).

Aktiviteterne kommer til at foregå rundt i henholdsvis på Nord, Sydøst, Centrum og Øst, og har man lyst til at være med, kan man kontakte sit lokale fritidscenter. Men behøver dog ikke være tilmeldt eller tilknyttet et fritidscenter for at være med, og mange af aktiviteterne er desuden gratis at deltage i.