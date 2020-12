Ekstra teststed skal tage presset - men du skal bestille tid

AALBORG:Region Nordjylland etablerer lørdag morgen et teststed i Aalborg Kongres & Kulturcenter, men i modsætning til tidligere kan du ikke bare møde frem. Du skal bestille tid først.

Det er det høje smittetal, som får regionen til at udvide testkapaciteten i Aalborg. Det vil sige, at aalborgenserne i weekenden både har mulighed for at få foretaget en coronatest på regionens faste teststed på Håndværkervej og i Aalborg Kongres & Kulturcenter.

- Med de yderligere restriktioner i Aalborg Kommune er det selvfølgelig vigtigt, at vi hurtigt stiller med yderligere testtilbud til borgerne. Det er vigtigt at understrege, at man kun kan lade sig teste ved på forhånd ved at bestille tid på coronaprover.dk, siger Jan Nybo, chef for regionens COVID-19 testindsats i en pressemeddelelse.

Tidsbestillingen skal til for at undgå kødannelser, hvor folk skal stå udenfor i længere tid af gangen. Derfor vil man som udgangspunkt også blive afvist, hvis man møder op uden tid i weekenden.

AKKC holder åbent lørdag og søndag mellem 9 og 17. Jan Nybo understreger, at det er vigtigt, at man møder op tæt på den aftalte tid, og at man husker mundbind og sundhedskort.

- Udover testmuligheden i AKKC her i weekenden, så arbejder vi også videre med at se på andre muligheder - eksempelvis med oprettelse af nye teststeder rundt om i kommunen. Det arbejde er vi i gang med nu, siger Jan Nybo.