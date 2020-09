Elev deltog i studiestarten: Dagen efter blev hun testet positiv

AALBORG:En elev, der startede på 1. semester på serviceøkonomuddannelsen i Aalborg den 1. september, blev dagen efter testet positiv for corona-virus.

Det skriver UCN på deres hjemmeside.

Den studerende deltog i studiestarten på Campus Hobrovej.

Alle de studerende, der går på samme hold, er blevet sendt hjem med besked om at blive testet for corona-virus. Det samme gælder to tutorer og en underviser.

- Vedkommende var på campus onsdag, men har ikke været der siden. Vi har nogle klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer det her, så når hun har været sammen med holdet, så sender vi hele holdet hjem, siger uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen til NORDJYSKE.

Han frygter i første omgang ikke, at den studerende er blevet smittet på studiet.

- Vi kan selvfølgelig ikke udelukke det, men den erfaring, vi har, er, at der ikke er nogen, der er blevet smittet på campus. Men nu får vi tjekket hele holdet, og så kan vi få forhåbentlig få det opklaret, siger han.

Til studiestart var der på forhånd taget en del forholdsregler for netop at mindske eventuel smitterisiko. Og derfor er det også kun den smittede elevs klasse og tutorer, som er hjemsent.

- De studerende blev indskrevet i telte udendørs, for at vi kunne holde holdene adskilt. De mødtes kun med deres undervisere og tutorer, siger uddannelsesdirektøren.

Det er tredje gang, at UCN kan konstatere, at en elev er smittet med corona-virus, og indtil nu har det ikke ført til smittespredning på uddannelsesstederne.

- Vi er tip-top forberedte på det her. Det er det tredje tilfælde vi har haft, og vi har bygget et beredskab op, som kan kontaktes stort set døgnet rundt og som ved, hvad der skal gøres, siger Peter Møller Pedersen.

- Vi er forberedte på, at tingene hurtigt kan udvikle sig, men indtil nu ser det ud til, at vores retningslinjer er solide.