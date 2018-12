Elever blokerede Aalborg Katedralskole

AALBORG: De omkring 1.000 elever på Aalborg Katedralskole blokerede onsdag formiddag gymnasiet.

Det skete i protest med den fraværsbekendtgørelse, der netop er trådt i kraft. Den har nemlig nogle konsekvenser, som eleverne ikke umiddelbart kan spise.

- Hvis vi bare kommer ét minut for sent, så bliver vi noteret for fravær i hele lektionen, og det synes vi er virkelig urimeligt. Det bør være sådan, at man kun får fravær for den tid, man reelt er væk - kommer folk et minut for sent på arbejde, så bliver de jo heller ikke trukket i løn for en hel time, siger Nikoline L. Prehn, der er medlem af elevrådet - og i øvrigt tidligere ungebyrådsformand i Aalborg Kommune.

Elever: Vi mødes med mistillid

Eleverne føler, at de - med den nye bekendtgørelse - bliver mødt med en generel mistillid.

- I vores hverdag, der oplever vi jo elever, der gerne vil i skole og gerne vil møde til tiden. Men i stedet for at tro på det bedste i eleverne, så laver man i stedet nogle generelle regler, hvor det går ud over alle. Det virker som et udtryk for manglende tillid, siger Nikoline L. Prehn.

Onsdagens aktion var planlagt af elevrådet, der blandt andet havde sørget for vagtplaner, der sikrede gangvagter og at indgangene til skolen blev barrikaderet.

- Så vi sørgede på den måde for, at lærerne ikke kunne komme ind til deres undervisning. Der var enkelte lærere, der virkelig forsøgte at komme ind, men ellers synes jeg, at vi har oplevet en generel forståelse fra dem. De fleste lærere bakker os faktisk op, for de kan sagtens se problematikken.

Og selv de lærere, som umiddelbart forsøgte at komme ind på Aalborg Katedralskole, accepterede ifølge Nikoline L. Prehn ret hurtigt - og i fred og fordragelighed - elevernes aktion.

Skrev mails til minister

Udover den fysiske blokering af undervisningen, så foretog eleverne sig også en række andre ting.

I skolegården blev der af nogle elever spillet musik og hængt bannere op med slogans som ”Magten tilbage til gymnasiet” og ”Stop detailstyring” - og andre elever deltog blandt andet i workshops, hvor der blev skrevet protestmails til undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Elevernes aktion sluttede ved middagstid.