Elever klagede over kostskole: Nu sætter Aalborg Kommune uafhængig undersøgelse i gang

AALBORG:Fortællinger og klager fra 31 tidligere elever på Gravenshoved Kostskole får nu Aalborg Kommune til at indlede en uafhængig advokatundersøgelse, som advokatfirmaet HjulmandKaptajn med advokat Niels Vase i spidsen skal lave.

Det meddeler kommunen mandag i en pressemeddelelse efter et fælles møde mellem Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget.

Gravenshoved Kostskole eksisterede i 1964 - 1991 som et kostskoletilbud drevet af Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Herefter blev kostskolen i perioden 1991 - 1993 drevet som en selvejende institution, men fortsat med tilknytning til Aalborg Kommune.

Den 4. oktober stod 31 tidligere elever på kostskolen frem og fortalte i en lang række klager til kommunen om nedværdigende behandling og hård disciplin på kostskolen.

- Aalborg Kommune har set med stor alvor på sagen og har løbende været i dialog med talsmænd for gruppen af tidligere elever. På baggrund af de forhold, som eleverne beskrev, valgte kommunen at foretage en anmeldelse til Syd- og Sønderjyllands Politi, skriver Aalborg Kommune i pressemeddelelsen.

Vil ikke forstyrre politiarbejde

Ifølge advokat Niels Vase skal undersøgelsen ikke bare afdække det faktiske hændelsesforhold, men også beskrive det juridiske ansvar i forbindelse med kostskolen.

- Vi har fået frie hænder til at iværksætte yderligere tiltag i undersøgelsen, hvis vi undervejs støder på nye forhold, som er nødvendige for at få belyst sagen, forklarer advokat Niels Vase, HjulmandKaptain.

Niels Vase, advokat hos HjulmandKaptajn, skal stå i spidsen for den uafhængige undersøgelse af forholdene på Gravenshoved Kostskole og Aalborg Kommunes juridiske ansvar i sagen.

Det vil dog i første omgang ikke være en undersøgelse af selve de udsagn, som tidligere elever på kostskolen er kommet med. Og det er der flere grunde til, fortæller Niels Vase.

- For det første vil vi ikke forstyrre det igangværende politiarbejde. For det andet har politiet nogle andre og bedre muligheder for at komme til bunds i sagen end en advokatundersøgelse, forklarer Niels Vase.

Undersøgelsen skal bygge på både skriftlige kilder og interviews med klagerne. Derudover kan også andre beboere på kostskolen og tidligere medarbejdere blive del af undersøgelsen. Her lyder der en klar opfordring fra advokat Niels Vase:

- Det er fortsat vigtigt, at alle, der har informationer om Gravenshoved Kostskole står til rådighed for såvel Syd- og Sønderjyllands Politi som den uafhængige undersøgelse, siger han.

Ingen kommentarer

Undersøgelsen vil, når den foreligger, give Aalborg Kommune et grundlag for at vurdere, hvad der videre skal foretages i sagen.

- Det er ikke et formål med undersøgelsen at afklare Aalborg Kommunes eller andres juridiske forpligtelser. Det vil ske i en efterfølgende proces, idet det kan have uheldige konsekvenser, hvis de to spørgsmål bliver behandlet i samme undersøgelse og af samme undersøger, skriver Aalborg Kommune i pressemeddelelsen.

Da der er tale om en uafhængig undersøgelse, deltager Aalborg Kommune ikke i selve arbejdet. Aalborg Kommunes rolle er alene at stå til rådighed for at besvare faktuelle spørgsmål.

Udover at der nu er tilfredshed med, at advokatundersøgelsen går i gang, vil kommunen derfor ikke kommentere undersøgelsen eller forholdene på Gravenshoved yderligere, før resultaterne foreligger.