Elever vinder stor pris for banebrydende branddetektor

Holdet FireObs fra Aalborg Tekniske Gymnasium løb med sejren da Nordjyske Nyskabere 2019 fandt sted i Musikkens Hus i Aalborg. Nordjyske Nyskabere er regionsrådets innovationskonkurrence for elever på de nordjyske ungdomsuddannelser.

FireObs består af Daniel Doroshenko, Lathes Linganathan og Jenisten Antony. Holdet har arbejdet fire måneder med deres idé - et produkt, der kan opdage en naturbrand i dens tidlige fase. Meget hurtigere end de eksisterende metoder, såsom satellit-fotografering eller øjenvidneberetninger. Derudover er produktet baseret på en teknologi, der ikke anvender nogen form for batterier, og derfor ikke udgør nogen belastning af miljøet.

Dommerne var enige om, at holdet har skabt et produkt, der kan skabe stor værdi for samfundet. Derudover kunne dommergruppen se andre brugssituationer end dem holdet selv har haft i tankerne, eksempelvis i større boligkomplekser.

Med sejren i Nordjyske Nyskabere følger målrettet rådgivning fra Weltklasse, Advokatfirmaet Vingaardshus og Revisionsfirmaet Beierholm. Derudover modtager vinderholdet en præmiecheck på 25.000 kroner, som de kan bruge på at videreudvikle deres forretningsidé og produkt.