Eleverne lavede gruppearbejde med spaghetti: Så blev hele klassen sendt hjem

AALBORG:6. klasse på Herningvej Skole i Aalborg havde i denne uge emneuge. En af opgaverne bestod i at bygge broer i spaghetti, hvilket betød at flere af eleverne var enddog meget tæt på hinanden, mens de byggede.

Det betød, at ingen elever oplevede ugens afslutning på skolen.

Torsdag blev de nemlig allesammen sendt hjem, efter en elev i klassen var testet positiv for coronavirus.

Det fortæller skoleleder Jette Hansen.

- Efter at have talt med kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed valgte vi at sende alle elever fra klassen og to lærere hjem, siger hun.

De elever, som har arbejdet tæt sammen med den smittede elev, skal testes to gange før de må vende tilbage til skolen. De øvrige elever i klassen og lærerne kan nøjes med at fremvise en negativ corona-test.

- Jeg er spændt på svarene, når alle begynder at melde tilbage, siger Jette Hansen i forhold til om den smittede elev, som ikke havde symptomer, kan have smittet andre elever i klassen.

Herningvej Skole har nu planlagt fjernundervisning for de hjemsendte elever.

Det er første gang at skolen sender elever hjem efter et tilfælde af corona-smitte blandt eleverne, men Jette Hansen har oplevet det, som god proces.

- Jeg kan godt lide, at der er de samme retningslinjer i hele kommunen. Der er noget ensartethed, og det gør at vi og forældrene ikke skal føle sig utrygge. Det hele har været håndteret trygt og ordentligt, siger hun.