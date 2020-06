Elge formerer sig lystigt: Tre nye elgkalve i Vildmosen

DOKKEDAL:Udsættelsen af elge i Lille Vildmose i 2016 og 2107 har vist sig at være så stor en succes, at de oprindelige 10 elge er vokset til en bestand på 25.

Det anslår Jakob Konnerup, naturvejleder på Lille Vildmosecentret.

Senest er flokken blevet forøget med tre elgkalve, som efter alt at dæmme er blevet født i pinsen i mosen.

I hvert fald lykkedes det 2. pinsedag Pia Rosenkilde at fotografere en elgko med hendes to nyfødte kalve, og der er meldinger om yderligere en kalv i området.

- Elgene trives, og der er i hvert fald også mad nok i området, siger Jakob Konnerup.

Når han og de øvrige omkring vildmosecentret ikke har helt styr på antallet af elge i området, skyldes det, at ingen af dem længere bærer de gps'er, som de 10 elge, der blev udsat i 2016 og 2017 blev udstyret med.

- De var designet til at falde af efter to år, hvor batterierne i dem i øvrigt heller ikke ville virke mere. Så vi er ikke helt sikre på antallet, men vi mener, der er omkring 25 i området. Derfor er vi også meget glade for - og lidt afhængige af - de tilbagemeldinger, vi får fra gæster i området, fortæller Jakob Konnerup.

Han er begejstret over, at de svenske elge er så vilde med Lille Vildmose, at de formerer sig lystigt.

- Normalt føder en elgko én kalv, der sammen med kalven fra det forrige år ofte følger koen. Dog er det ikke unaturligt at ældre elgkøer kan få to kalve. Det er anden gang, vi ser det, forklarer han.

Elgkalve vejer ved fødslen 12-15 kilo og er straks på benene - omend usikkert - for at følge deres mor.

Søger mod sumpede områder

Elgene færdes på et område på 2100 hektar, som de deler med 100 stykker kronvildt og i omegnen af 600 kreaturer.

Alle dyrene sørger for at sikre, at det område i vildmosen ikke springer i skov. Og der er mad nok i området. Vurderingen er, at vegetationen rækker til mere end 1000 stykker kronvildt, og på sigt er det håbet, at opgaven kan klares af vilde dyr uden brug af kreaturer. Men dertil er opgaven endnu for omfattende.

Mens elgene om vinteren typisk finder føde ved at gnaske bark af træer, så søger elgene mod mere sumpede vådområder, når sommeren nærmer sig, og temperaturerne stiger.

- I sommerperioden ses elgene ofte i mosens vådområder, hvor de spiser af pil og birk samt benytter de vandfyldte gravebaner til at afkøle den store krop. Elgen er en god svømmer og ca. 40 procent af elgens føde kan i sommerperioden bestå af vandplanter. Det er således ikke unaturligt at se elgen stikke hovedet under vandet og græsse på vandplanterne, og man har også set elge dykke ned på fem meter vand efter planter, fortæller Jakob Konnerup.

En voksen elg spiser ifølge naturvejlederen 40-50 kg føde i døgnet.

Pinsens gode vejr fik mange til at gæste Lille Vildmosecentret, som endelig kunne skyde sæson 2020 i gang med to måneders forsinkelse. Centret arrangerede hele pinsen guidede ture ud i området, hvor elgene lever, men det foregik med respekt for coronasmitten og forsamlingsforbuddet, så folk sad i egne biler og lyttede til guidens ord i deres egen bilradio.

Det bliver gentaget i den kommende weekend, som på grund af grundlovsdag på fredag bliver ekstra lang.